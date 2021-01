S registrací na očkování proti covidu pomáhá v Praze seniorům nad 80 let bezplatná linka ŽIVOTa 90

V Česku odstartovalo 27. 12. 2020 očkování proti nemoci covid-19. Jako první vakcínu obdrželi premiér Andrej Babiš (ANO) (FOTO: repro ČT24)

Seniorům a seniorkám nad 80 let nabízí pomoc s registrací do Centrálního rezervačního systému k očkování proti onemocnění covid–19 organizace ŽIVOT 90. Zájemci mohou volat na bezplatnou linku 800 160 166, která ve spolupráci s pražským magistrátem vznikla na jaře loňského roku jako informační linka ke koronaviru. Od 8 do 16 hodin nově slouží i pro asistenci při registraci na očkování a poskytování základních informací o vakcinaci.

Linku pro seniory a seniorky bude obsluhovat až 16 operátorů naráz. Linka bude určena pro pražské seniory a seniorky nad 80 let. „V ostatních krajích by měli volat na místní krajskou linku. Každý z krajů by takovou regionální linku měl mít. Pečující, kteří mají dotaz k očkování, by měli primárně volat na linku 1221,“ uvádí hlavní koordinátorka registrační a informační linky Terezie Šmídová.

Informační a podpůrné linky zřídily nebo plánují zřídit také mnohé městské části. Bohužel je zatím omezen počet linek, které se v kraji mohou zapojit do Centrálního rezervačního systému. Doposud jich nebylo tolik, kolik je potřeba pro 60 tisíc starší lidí, z nichž mnozí budou potřebovat nejen zarezervovat datum a případně měnit termíny, pomoci s dopravou na očkovací místo apod.

Starší lidé s dotazy na tato témata volali do teď na linku důvěry Senior telefon ŽIVOTa 90. „Z dotazů především vyplývá nejasnost registrace, když klienti neovládají internet, nejasnost, kdy na ně přijde řada, nejasnost, jak budou informování o termínu a místě očkování, nejasnost, jak se tam dostanou, když jsou imobilní, nebo jinak zdravotně handicapovaní,“ doplňuje vedoucí linky důvěry Senior telefon František Horák. U volajících převažuje souhlas s očkováním. „Je to velmi důležité i pro pečující, kteří si budou, jak sami říkají, moci vydechnout, že jejich (pra)rodiče budou konečně v bezpečí,“ dodává Horák.

Mezi operátory budou jak dobrovolníci, tak zaměstnanci a zaměstnankyně ŽIVOTa 90, i bývalý a současný ředitel organizace. „Během čtvrtka, kdy jsme výzvu vypustili, se nám zaregistrovalo již 16 dobrovolníků. Na každý den budeme potřebovat až 32 operátorů. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: dobrovolnici@zivot90.cz,“ vyzývá Šmídová.