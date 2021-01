Skvělý romský futsalista Josef Gabčo mění dres! Z jeho umu bude těžit AC Sparta Praha!

Josef Gabčo (FOTO: AC Sparta Praha futsal)

Josef Gabčo až do včerejška patřil mezi opory prvoligového futsalového týmu SK Olympik Mělník. O jeho výjimečném postavení hovoří fakt, že od začátku kromě dresu navlékal také kapitánskou pásku. To vše již patří minulosti. Nově bude 27-letý hráč oblékat dres AC Sparta Praha.

„Přestup do Sparty pro mě znamená opravdu hodně. To asi pro každého, protože Sparta je velké jméno. Sparta má prestiž po celém světě. Musím ukázat, že si takovou šanci zasloužím,“ řekl pro zpravodajský server Romea.cz Josef Gabčo.

Současný trenér futsalové Sparty Beni Simitči zná Gabča ještě ze společného působení v týmu Benaga.

„Rozhodování bylo jednoduché, chyběl nám bombarďák, který umí zakončovat, má tvrdou střelu a který je silný v soubojích,“ vysvětluje trenér aktuálně šestého týmu ligové tabulky.

Josef Gabčo začínal jako všichni futsalisté fotbalem. Futsalu se věnuje od 14 let, je bývalým reprezentantem českého týmu do 21 let. Kromě SK Olympik Mělník působil dva roky v týmu Benago Zruč nad Sázavou. Po návratu do Mělníku pomohl tomuto týmu s postupem do první ligy. Na kontě má nyní 84 prvoligových branek.

O tom, jak mu to ve sparťanském dresu jde, se můžete přesvědčit již dnes od 20 hodin na webu www.LSTV.cz, kdy Sparta zavítá na palubovku svého odvěkého rivala, SK Slavii Praha.