IQ Roma servis reaguje na dezinformace, které šíří hnutí Trikolora Václava Klause ml.

Logo organizace IQ Roma servis

Organizace IQ Roma servis reagovala na tiskovou zprávu hnutí Trikolora, které vede Václav Klaus ml. Celé znění této tiskové zprávy i s komentářem serveru Manipulátoři.cz jsme přinesli zde. A zde je celá reakce IQ Roma servis:

Vážená paní Šichtařová, vážené hnutí občanů Trikolóra,

v prvé řadě mi dovolte vám poděkovat za publicitu, kterou jste našemu spolku věnovali v tiskové zprávě ze dne 28. 11. 2019. Ačkoli je asi pravda, že u spektra obyvatel, kteří zvažují volbu vašeho hnutí, tato publicita roznítí další emoce a posílí klíny v rozdělování společnosti.

Jsem ale nucen reagovat a ohradit se proti vašemu zařazení spolku IQ Roma servis, z.s. pod „nálepku“ politické neziskovky. Váš argument, že jsme v minulosti vedli šetření v oblasti diskriminace, nevidíme jako politické téma. Jednalo se o zkoumání fungování antidiskriminačního zákona v praxi. Forma testingů možná není nejšťastnější, pokud ale bude důkazní břemeno stále záviset na poškozených, neexistuje mnoho jiných nástrojů prokázání diskriminace (závěr i po konzultaci s ČOI). Tedy, samozřejmě, kromě úplného popírání její existence, kterou prosazuje vaše hnutí. Upozorňování na mezery v systému nepatří do kategorie politických témat, ale je tématem pro aktivní občanskou společnost.

Vámi uvedená informace o prováděných šetřeních v oblasti diskriminace není úplná a je částečně lživá. Úplná není v tom, že testingy se týkaly i dalších oblastí, např. přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a dalších. Lživá je v tom, že jsme my (naši pracovníci) žádali kompenzace. To jednoduše není pravda a žádná taková platba nebyla nikdy provedena. Možná si to pletete s peněžitými tresty, které uložil soud. A zejména jste mohli jistě zmínit další naše úspěchy, ať již je to oceňovaná kampaň „My pracujeme“ nebo náš podíl na rozvoji projektů pracujících na principu Housing First.

Z obecného hlediska spolek IQ Roma servis, z.s. nikdy nezasahoval, nevměšoval se ani nehodnotil politiku jednotlivých stran, hnutí nebo uskupení. Není to v souladu s naším posláním a vizí, ani nám to jako spolku nepřísluší. Naší dlouhodobou snahou je právě naopak být státní správě a samosprávě svými znalostmi terénu co nejvíce prospěšným partnerem.

Nejvíce děsivým faktem ale je, že znehodnocujete činnost našeho spolku, přičemž naprosto ignorujete skutečnost, že meritum naší činnosti spočívá v poskytování registrovaných sociálních služeb, které jsou samozřejmě dotovány ze státních, krajských a obecních zdrojů, a to pro svoji potřebnost, jejíž posouzení náleží v současné legislativní úpravě právě krajům. Zároveň ignorujete fakt, že jsme jedna z 22 organizací, která drží dlouhodobě Značku spolehlivosti udělovanou Asociací veřejně prospěšných organizací a která deklaruje i soukromým dárcům a nadacím, že pracujeme hospodárně, efektivně a v souladu s naším posláním.

Nakonec si vás dovolím potěšit aktuálními informacemi, které jsou veřejně dohledatelné (např. jako povinnost zveřejňovat účetní závěrku a zprávu o činnosti ve sbírce listin ve spolkovém rejstříku). Uváděli jste data za rok 2017, avšak vzhledem k datu zveřejnění vaší tiskové zprávy by bylo vhodnější uvést spíše data za rok 2018. V tomto roce se počet našich zaměstnanců dostal na úroveň 63,33 (přepočtené úvazky) a hospodařili jsme s rozpočtem bezmála 29 mil. Kč. Zároveň nám byla ke dni 4. 12. 2019 potvrzena již zmíněná Značka spolehlivosti. Věřím, že další informace si již dohledáte.

S přáním hodně sil do dalšího politického boje

Petr Máčal