Jan Cverčko hodnotí působení Asociace romských představitelů Libereckého kraje: Romská komunita v Libereckém kraji se stává opět silnou

Romská vlajka byla vyvěšena 7. 4. 2017 na budově krajského úřadu Libereckého kraje. (FOTO: Liberecký kraj)

V Libereckém kraji již čtyři roky působí Asociace romských představitelů Libereckého kraje, která podle tiskového prohlášení, jež serveru Romea.cz zaslal ředitel Asociace Jan Cverčko, vytváří celokrajskou platformu pro romské spolky. "Každý spolek má svou oblast, které se věnuje, své aktivity, které realizuje. Vzájemně si místní spolky nekonkurují. Úkolem Asociace je tak také zajištění prostoru pro fungování místních spolků, tak aby mezi sebou nebojovaly, ba naopak, spíše si předávaly zkušenosti a případně spolupracovaly," uvádí ředitel Asociace Jan Cverčko.

"Po třech letech práce mnoha Romů, se tak romská komunita v Libereckém kraji stává opět silnou, se silným postavením v České republice," dodává Jan Cverčko v prohlášení, které server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

TZ Asociace romských představitelů Libereckého kraje: Již čtyři roky se daří propojovat Romy v Libereckém kraji

Před téměř čtyřmi roky započala práce Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s. (Asociace), která si dala za cíl propojovat romskou komunitu v Libereckém kraji. Během této práce se podařilo nastavit spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a statutárním městem Liberec jako klíčovými partnery. A tato spolupráce je udržována dodnes.

Romská komunita v Libereckém kraji se dlouhou dobu potýká se svojí roztříštěností. Vzhledem ale k tomu, že tento kraj je především průmyslovým, daří se Romům celkem dobře umisťovat se na trh práce. V globálním měřítku tak zde nedochází ke vzniku vyloučených lokalit a ghett. Ovšem i tak mají zde žijící Romové své potřeby!

V Libereckém kraji působí několik romských spolků, které se zaměřují na romskou komunitu. Úkolem Asociace je vytvářet celokrajskou platformu, která těmto spolkům může pomoci nastavit komunikační kanál mezi státní správou a samosprávou i najít cestu k realizaci svým aktivit. Tyto spolky ovšem fungují velice dobře, odvádějí výbornou práci a daří se nám společně vytvářet jednotnou krajskou komunikační síť. Spolupráce mezi těmito spolky a Asociací funguje jak na oficiální tak i neoficiální bázi. Nesmírně důležité je to, že to jsou ovšem spolky, které vznikají v místní komunitě a řeší dané potřeby Romů díky znalostem, které v dané komunitě mají. Takto si Asociace představuje aktivizaci romské menšiny a míní, že podpora by měla být poskytována právě těmto malým místním iniciativám!

Tak jak se rozvíjí tyto spolky, rozvíjí se společně s nimi i Asociace. Tomuto rozvoji také velice pomáhá zastoupení Romů z Libereckého kraje v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny. Zástupcem je pan Štefan Oláh, kterému jsou pravidelně přenášeny informace z různých koutů kraje.

Každý spolek má svou oblast, které se věnuje, své aktivity, které realizuje. Vzájemně si místní spolky nekonkurují. Úkolem Asociace je tak také zajištění prostoru pro fungování místních spolků, tak aby mezi sebou nebojovaly, ba naopak, spíše si předávaly zkušenosti a případně spolupracovaly. Aktivity těchto spolků představují širokou paletu činností od komunitní práce, sociální a terénní práce, přes provoz volnočasových aktivit a klubů pro děti a mládež až ke kulturním aktivitám týkajících se rozvoje romské kultury a historie, či aktivitám směřujícím k rozvoji romského jazyka.

Jako ředitel této krajské platformy jsem více než rád, že místní romské spolky v Libereckém kraji fungují, velice dobře pracují a sami bez cizího přičinění dokážou pokrýt široké spektrum aktivit, které místní Romové definují jako potřebné. Po třech letech práce mnoha Romů, se tak romská komunita v Libereckém kraji stává opět silnou, se silným postavením v České republice. Přeji si, aby tento vývoj probíhal i v dalších letech a Asociace mohla tyto spolky podporovat.

Za ARPLK z.s.

Představitelé spolků začleněné v ARPLK z.s. - Jan Cverčko, Eva Gáborová, Patrik Kotlár, Radek Šandor, Jozef Baláž, Štefan Oláh, Štěpánka Bátrlová, Mgr. Jan Vinduška, Eduard Hunka a členové spolků.