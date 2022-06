Pasta Oner, Krištof Kintera nebo Vladimir 518. Známí umělci se spojili v charitativní aukci pro romské studenty organizace ROMEA

Výtvarník a fotograf Jiří Franta s manažer romského stipendijního programu Štefan Balogem, kterému předal díla do aukce na podporu romských studentů (FOTO: ROMEA)

V pátek dopoledne začala charitativní aukce Romského stipendijního programu organizace ROMEA, který již více než 6 let pomáhá romským studentům v cestě za jejich sny. Do aukce přispěli současní přední umělci, mezi nimiž nechybí mistr pop-artu Pasta Oner, sochař a výtvarník Krištof Kintera nebo rapper Vladimir 518. Jejich díla - a mnohých dalších - se od dnešního dopoledne draží na stránce aukce.romskastipendia.cz.

„Jsem velmi rád, že máme díla od tak zvučných jmen. Kromě Pasty Onera a Krištofa Kintery tu máme skvělé obrazy od Michala Škapy, Tomáše Záborce nebo Xénie Hoffmeisterové. Dále máme v dražbe úžasné grafiky od Martina Salajky nebo Davida Bohma, a také jednu velmi pěknou fotografii od Jiřího Thýna. Myslím si, že si každý najde to své,“ říká Štefan Balog, manažer stipendijního programu.

Příprava aukce probíhala od loňského podzimu. Hlavní myšlenkou bylo podle Baloga otevřít téma romských studentů širším vrstvám společnosti a ukázat, že tu jsou lidé, kterým na jejich vzdělávání a cestě životem záleží.

„Zájemci koupí obrazu nezískají jen hodnotné umělecké dílo, ale i zásluhu na tom, že mladí lidé, z nichž mnozí neměli stejnou startovací čáru do života jako ostatní, mohou jít za svými sny a něco dokázat. Všem umělcům, kteří se do aukce zapojili, bych za to rád srdečně poděkoval - stejně tak těm, kteří si jejich díla zakoupí,” přibližuje Balog.

Aukce potrvá měsíc. Zapojit se může každý, stačí se registrovat na webu. Výtěžek poputuje na podporu Romského stipendijního programu organizace ROMEA.