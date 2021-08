Liberec (Ilustrační FOTO: Wikimedia Commons)

Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s. a další organizace a jednotlivci zareagovali na prohlášení Asociace romských představitelů Libereckého kraje z.s., které zveřejnil před nedávném zpravodajský server Romea.cz. Prohlášení zvřejňuje Romea.cz v plném znění.

Prohlášení Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s. a dalších

Období před volbami sebou přináší prostor pro diskuzi nad celospolečenskými tématy v rámci celé republiky. Politické strany oslovují své potencionální voliče všemi možnými způsoby. V poslední době především skrze sociální sítě. Volby se však týkají i Romů. Různí aktivisté se organizují do skupinek, diskutují skrze živá vysílání o tom, koho a proč budou volit a také o celospolečenských tématech jako je sociální práce, stupňující se rasismus, diskriminace apod. jsou to témata, která otevírají prostor pro diskuzi. Zároveň ale nejsou něčím o čem bychom už nevěděli.

My jako organizace ani jednotlivci v ní sdružení nijak do těchto debat nezasahujeme. Nikdo ale nesmí zapomínat na to, že živá vysílání jsou veřejným prostorem a v tomto prostoru je třeba dodržovat zásady slušnosti a demokracie.Odsuzujeme jakékoli násilí, či vulgarismy, které ve veřejném prostoru na Romy vrhají špatné světlo.

Jeden zaměstnanec a zároveň dlouhodobý člen Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s. také v posledních dnech začal živě vysílat na sociálních sítích. Ovšem bez jakéhokoliv informovaní členů organizace, či samotného vedení. O vysíláních jsme tedy jako organizace nevěděli.

Když jsme obdrželi informace, že zmiňovaný kolega vysílá a obsah vysílání může někdo považovat za nenávistný vůči někomu, tak jsme ho hned upozornili, aby sjednal okamžitou nápravu, jelikož toto chování odsuzujeme a není v souladu s posláním našeho spolku ani osob v něm figurujících. A to i přesto, že vysílal ve svém volném čase nikoliv ve výkonu zaměstnání, či ve výkonu funkce člena spolku.

KRRLK, z.s. dlouhodobě ctí hodnoty jako je vzájemná úcta, respekt k člověku, sbližování se a dialogu o kterém věříme, že muže věci posunout správným směrem. Každý náznak nenávisti, diskriminace, rasizmu, nebo rasizmu naopak, odsuzujeme a takové chování považujeme za nepřípustné.

Ovšem za alarmující a dehonestující dlouhodobou práci mnoha Romů z Libereckého kraje, které jsme věnovali velké snahy, mnohdy na úrok sebe samotných i našich rodin, považujeme prohlášení Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z.s. , která ve svém prohlášení , který server Romea.cz zveřejnil, zmiňuje, že, již po několikáté se naši členové snaží radikálně prosadit na úkor Romů, lžou a podkopávají práci ostatním organizacím.

S těmito slovy se nemůžeme ztotožnit. Naši členové ani samotná organizace nikdy žádný radikalismus nepodporovala, nikdy se na něčem podobném neúčastnila a ani nikdy neúčastní. Toto vyjádření považujeme za pomluvu, jelikož tvrzení, která v prohlášení zaznívají jsou zavádějící a přesto nejsou nijak podložena, nejsou založena na pravdě a nepředchází jim žádná událost.

Tato organizace se prezentuje ve veřejném prostoru tak, že zastupuje všechny Romy i organizace z Libereckého kraje. Bohužel opak je pravdou, komunita napříč krajem a i velká část organizací, samotnou existenci této organizace nezná ani sní nijak nespolupracuje. Což jsme v rámci aplikaci metod síťování komunity v rámci kraje v letech 2019-2020 zjistili.

Tato organizace může hovořit pouze a jen za své členy, nikoli za všechny Romy i organizace žijící/ působící v Libereckém kraji, jelikož svým charakterem činnosti nemůže znát poměry a situaci v sociálně vyloučených lokalitách v rámci kraje a tímto nemůže být nastavený systematický přenos potřeb a požadavků plynoucích od Romů prostřednictvím organizace k zástupcům státních správ a samospráv. Proto se obáváme, zda nejde o snahu prosazování zájmů jednotlivců, nikoliv komunity jako celku. K zamyšlení.

Ale toto již je na zvážení vedení této organizace, zda nechce svou veřejnou prezentaci korigovat dle svých skutečných možností a dosažitelnosti.

Probíhající debaty i prohlášení však otevřely další širší otázky k zamyšlení i k diskuzi jak v našem kraji tak napříč republikou. Kde jsou nastavené hranice odpovědnosti vůči romské společnosti a vůči svým vlastním názorům a aktivitám? Kdo a zda vůbec má právo hodnotit, odsuzovat a moralizovat? Můžeme si také položit otázku, proč se romské organizace ve veřejném prostoru vyjadřují k romské organizaci, která Romům pomáhá a nikoliv k těm, kteří v tuto dobu pro svůj osobní prospěch Romy zneužívají? Jako například Okamura nebo ombudsman Křeček a jim podobní?