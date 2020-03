Ukazatele pro monitorování lidských práv – Hlavní rysy koncepčního a metodologického rámce OHCHR

Vlajka OSN

Jako v jiných oblastech, tak i v oblasti diskurzu a právních předpisů v oblasti lidských práv podléhá Česká republika mezinárodním závazkům a doporučením. Jedním doporučením je koncepční a metodologický rámec OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva), který definuje standard ukazatelů pro monitorování občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv.

Tyto ukazatele jsou formulovány obecně a počítají s nutností modifikovat je v souladu se specifiky na národní úrovni. Rámec stanovuje ukazatele pro posuzování efektivity v rovině strukturálních opatření (legislativní přijetí mezinárodní standardů lidských práv), implementačních mechanismů i dosažených výsledků.

Cílem rámce není plošná aplikace všech definovaných ukazatelů napříč státy nebo vytvoření globálního standardu, který by umožňoval komparaci v mezinárodním měřítku. Jedná se o flexibilní metodický nástroj, který bere v potaz rozdílnou úroveň sociálního, politického i ekonomického vývoje v jednotlivých státech.

Rámec slouží jako vodítko k identifikaci relevantních a realizovatelných ukazatelů, jejichž aplikovatelnost je testována a vyhodnocována na konkrétních otázkách. Jeho metodika se zaměřuje zejména na ukazatele, které vycházejí z administrativních dat a statistických přehledů a na jejichž tvorbě či identifikaci by se měly podílet úřední statistické systémy.

Rámec rozlišuje mezi kvantitativními i kvalitativními indikátory a dále je třídí podle typu diskriminace a zranitelných skupin a skupin na okraji společnosti. Indikátory státům poskytují nástroje k evaluaci implementace lidských práv v souladu s mezinárodními dohodami a zároveň mohou sloužit občanské společnosti, aby tento proces monitorovala a zajistila, že ti, kdo jsou odpovědní za dodržování lidských práv to dělají v co nejširším možném rozsahu.