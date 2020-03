V Ostravě se chystá oslava Mezinárodního dne Romů

Mezinárodní den Romů v Ostravě.

Již třetí ročník Mezinárodního dne Romů se uskuteční v sobotu 4. dubna na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Akci organizuje Hnutí romských studentů za finanční podpory Asociace romských podnikatelů a spolků. Co do počtu návštěvníků patří k největším oslavám dne Romů v celé ČR.

Návštěvníci se mohou těšit na program plný romské kultury a vystoupení významných romských osobností. Nebude chybět ani tradiční romské pohoštění. Smyslem oslavy je sdílení romského svátku s majoritní společností za účelem sjednocení ostravské komunity. Oslava je určena široké veřejnosti. Vstup je zdarma.

Oslava se ponese v duchu prezentace romského kulturního bohatství, hodnot a povznesení romství. Během akce vystoupí pozitivní vzory romské komunity s cílem motivovat především mladé Romy.

„Předchozí dva ročníky navštívilo celkem na 8 000 návštěvníků, což nás velmi potěšilo. Stali jsme se tak – co do počtu návštěvníků – největší akcí na oslavu Mezinárodního dne Romů na území České republiky. Máme velkou radost, že se nám podařilo vytvořit novou tradici se zázemím v našem rodném městě, a velice nás těší i pozitivní ohlasy lidí napříč celou společností. Na druhé straně nás mrzí stále malá účast zástupců majoritní společnosti na naší akci. Věříme ale, že se to brzy změní,“ říká za organizátory Vladimír Čermák z Hnutí romských studentů s tím, že cílem akce je také upozornit na předsudky, na které Romové ve společnosti běžně narážejí.

Letošní ročník se uskuteční v sobotu 4. dubna od 13.00 do 17.00 hodin na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Akce se koná za finanční podpory ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků. Na akci jsou srdečně zváni všichni bez ohledu na národnost! Vstup je zdarma.