Tomáš Ščuka: Brněnští představitelé odmítají, že Romky z Ukrajiny jsou váleční uprchlíci a nemají vůli jim pomoct

Představitelé brněnského magistrátu se odmítají na romské ženy a jejich děti prchajíc před válkou na Ukrajině dívat jako na válečné uprchlíky. Pro ně jsou jen zneužívači sociálních dávek a zneužívači sociálního systému. Uvedl to v rozhovoru pro první romskou internetovou televizi ROMEA TV Tomáš Ščuka, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Ten společně s Petrem Erinem Kováčem a Jiřím Danielem vyvolal na začátku května schůzku s náměstkem primátorky města Brna Robertem Kerndlem, aby již v době, kdy romští uprchlíci byli na železničním nádraží, město začalo jejich katastrofální situaci řešit.

"Na schůzce nedošlo k nějaké dohodě o společném postupu, protože město na Romky z Ukrajiny nehledí jako na válečné uprchlíky," uvedl pro ROMEA TV Tomáš Ščuka. "Město tvrdí, že zneužívají systém, neumí rusky ani ukrajinsky a jsou to prý Maďaři," dodal. Podle Ščuky však neexistují žádná data, která by dokazovala tato obvinění.

"Když jdete do jednání s takovou bariérou, tak pak ta vůle nastavit rovnou spolupráci není," uvedl Tomáš Ščuka s tím, že město se snažilo přenést veškerou zodpovědnost za pomoc Romkám z Ukrajiny na neziskové organizace.

"To jsme ale odmítli, protože primární odpovědnost má stát, potažmo obec. Neziskovky přece nejsou nositelé azylové politiky," uvedl v rozhovoru pro ROMEA TV Tomáš Ščuka.

Podle něj i někteří místní Romové jsou ovlivněni rétorikou, která se objevuje na sociálních sítích nebo od představitelů města a přebírají tvrzení, že Romkám z Ukrajiny jde jen o sociální dávky.

"My se snažíme dělat osvětu i v naší komunitě, říkáme jim, že ti lidé velmi často přišli jen s dvěma igelitkami a nemají kde bydlet. A možná, že by si mohli vzpomenout, jak jsme sem přišli my z východního Slovenska po revoluci, že to také nebylo jednoduché," dodal v rozhovoru pro první romskou internetovou televizi ROMEA TV Tomáš Ščuka, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Romské ženy a jejich děti, kteří utíkají před válkou na Ukrajině, přesunul brněnský magistrát na konci minulého týdne od železničního nádraží, kde v posledních týdnech přebývali do parčíku u ulic Benešova a Koliště. Žijí zde v katastrofálních podmínkách, což kritizují neziskové organizace i nezávislé iniciativy. Prostor u nádraží, kde byli původně, město nechalo oplotit.