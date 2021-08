USA: Extremisté mohou spatřovat v nových opatření proti covidu-19 důvod k útoku

--ilustrační foto--

Političtí extremisté mohou spatřovat v opětovném zavedení opatření proti šíření covidu-19 důvod k uskutečnění útoků. Uvedlo to americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti ve své nové zprávě o terorismu a extremismu.

Ministerstvo se také obává možných útoků, jež může podnítit 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington. Podle ministerstva epidemie covidu-19 přispěla k většímu pnutí ve společnosti. To podpořilo plány a aktivity "domácích extremistů", což by se mohlo projevit ve vyšší úrovni násilí.

Ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas řekl stanici CNN, že jeho ministerstvo považuje americké extremisty za největší současnou teroristickou hrozbu v USA. Američtí extrémisté se podle ministerstva snaží čím dál více šířit svou propagandu a zkreslené informace na internetu a sociálních sítí. Tyto obsahy často vyzývají k násilí proti politickým představitelům, menšinám či ideologickým protivníkům.

Pomáhají jim v tom také zahraniční aktéři a příslušníci cizích rozvědek. Vedoucí kontrarozvědky na ministerstvu vnitřní bezpečnosti John Cohen řekl stanici CNN, že atmosféra na internetových fórech se podobá období těsně před letošním 6. lednem, kdy skupina demonstrantů zaútočila na sídlo amerického Kongresu.

Ministerstvo se také obává růstu politicky motivovaného násilí a terorismu kvůli 20. výročí útoků, jež se uskutečnily 11. září 2001 v New Yorku a Washingtonu.

Zpráva poukazuje, že Al-Káida poprvé po čtyřech letech vydala anglickou mutaci svého časopisu Inspire. To podle ministerstva dokazuje, že zahraniční teroristické organizace se stále snaží ideologicky působit na obyvatele Spojených států.