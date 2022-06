VIDEO: Fotbalový tým romských kluků Mongagua se zúčastnil prvního ročníku turnaje Emmerich Rath Cup

Tým Mongagua na turnaji Emmerich Rath Cup 2022 - 18. 6. 2022 (FOTO: Petr Vrabec Zewlakk)

V Praze se za účasti čtyř týmů z Německa, Polska a České republiky uskutečnil první ročník fotbalového turnaje Emmerich Rath Cup 2022 pro děti do 12 let. Ve vysokých sobotních teplotách odehráli hráči bojovná utkání a vítězství si odnesl spolupořadatel turnaje, jeden z nejstarších fotbalových klubů na územní České republiky, Deutscher Fußball Club Prag (DFC Prag). Cenu fair play si odnesli kluci z týmu Mongagua, kteří si na turnaji prožili svůj zápasový debut.

"Byl to skvělý turnaj, padly góly, kluci měli radost," zhodnotil pro zpravodajský server Romea.cz horkou sobotu Thomas Oelermann, jeden z pořadatelů turnaje a člen představenstva DFC Prag.

V roce 2004 udělil Klub pro Fair play při Českém olympijském výboru Emerichu Rathovi zvláštní cenu In memoriam.

Zemřel osamocen v domově důchodců v roce 1962 ve věku 79 let.

se narodil v německé rodině a začal sportovat už jako dítě. Jako sportovec, lyžař, boxer, hokejista a fotbalista DFC Prag ustanovil tento všestranný atlet mnoho nových rekordů. V letech 1905 a 1912 se zúčastnil olympijských her. Emmerich Rath však nebyl pouze sportovec, ale proslavil se i svou odvahou. Odmítl přijmout říšské občanství a po nástupu nacistů k moci pomáhal skrývat svého židovského přítele Borise Effenberga. Komunisté ho po roce 1948 poslali na rok do vězení "za propagaci západního stylu života a amerikanismus."

Tým romských kluků Mongagua na své soupeře fotbalově nestačil, někteří kluci byli až o 2 roky mladší než jejic soupeři a navíc to byla pro ně vůbec první zápasová zkušenost. I proto byl střelec historicky prvního gólu v této věkové kategorii Rudolf Kresila velmi oslavován. Gól s penalty dal i talentovaný Erik Horváth.

"Na turnaj jsme přivezli úplně nový tým Mongagua, novou generaci hráčů. S kluky trénujeme 6 měsíců a dneska jsme skončili se čtyř týmů čtvrtí, ale budeme dál trénovat a další turnaje už budeme vyhrávat," řekl krátce po lsavnostním ceremoniálu zpravodasjkému serveru Romea.cz jeden z dvou trenérů týmu Mongagua Lukáš Pulko z Ústí nad Labem.

"Vyhráli jsme cenu fair play, což si já velmi cením a kluci také," dodal Pulko.

"Naši nejmenší kluci dnes vybojovali svůj úplně první gól a to je úspěch, který je semkl," doplnil druhý trenér Jaroslav Horváth z Ostravy.

Amatérský klub Mongagua založil v roce 2014 Lukáš Pulko, když se rozhodl své znalosti, zkušenosti i energii věnovat převážně romským klukům, kteří si v rodném Ústí hráli bezprizorně na ulici a začal je ve svém volném čase trénovat.

Víkendový program, který společně připravil fotbalový klub DFC Prag a Shromáždění německých spolků v České republice nebyl ale jen o fotbale.

Již v pátek se všichni účastníci setkali v kině Atlas, kde zazněly projevy velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Andrease Künneho a prezidenta Shromáždění německých spolků v České republice Martina Herberta Dzingela. Mladé fotbalisty přišla pozdravit i zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková.

Součástí večera byla i premiéra filmu Poslední závod. Film o tragickém běžeckém závodě v Krkonoších v roce 1913, při kterém přišli o život dva čeští sportovci Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Film však představuje i další osobnost - Emmericha Ratha. Právě po tomto všestranném sportovci, který absolvoval řadu svých závodů v barvách DFC Prag, byl fotbalový turnaj pojmenován.

Historie DFC Prag

Deutscher Fußball-Club Prag byl založen 28. května 1896 a patří tak k nejstarším kubům na území České republiky. Klub patřil koncem devatenáctého století a před první světovou válkou k nejlepším klubům na evropském kontinentu. Při prvním mistrovství Německa prošel až do finále. Po vzniku Československa se stal opakovaným vítězem domácího amatérského mistrovství. Kolem klubu se postupně shromáždila německy mluvící pražská židovská obec a potom, co se odmítl v roce 1938 zapojit do henleinovského hnutí a po okupaci republiky na jaře 1939, byl úředně rozpuštěn.

V roce 2016 byl klub po 77 letech obnoven a snaží se navázat na zašlou slávu. Zatím působí pouze na mládežnické úrovni, kam čerpá talenty především z česko-německých škol.