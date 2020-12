VIDEO: Sivák znovu rozdrtil svého soupeře. S nápisem Gitano na zádech a romskou vlajkou na trenýrkách zářil na galavečeru Night of Warriors

Václav Sivák 19. 12. 2020 porazil Ali-El Saleha z Německa (FOTO: repro Sport 5)

Václav Sivák drtí jednoho soupeře za druhým a včera si připsal již 15 profesionální vítězství, když na galavečeru Night of Warriors v Parkhotelu Smržovka porazil Ali-El Saleha z Německa.

Již během prvních sekund bylo jasné, že Sivák má převahu a po necelém prvním kole byl po dvou počítáních soupeře konec. Jednadvacetiletý Václav Sivák nedal Němci žádnou šanci. Sivákovi postupně kvůli onemocnění odpadli tři soupeři až se Salehem se nakonec povedlo zápas uskutečnit.

"Další vítězství v prvním kole. Doufám, že je soupeř v pořádku. Díky všem za podporu. Jedeme dál!" napsal Sivák po vítězství na sociální síti.

Sivák se otevřeně hlásí ke svému romskému původu. Během sobotního zápasu měl na zádech nápis Gitano a na trenýrkách měl vedle české vlajky také vlajku romskou.

Talentovaný Sivák by nyní chtěl na několik měsíců odjed do Thajska, uvažuje i o přechodu do MMA.

"Chtěl bych teď být pár měsíců v Thajsku, dostat se třeba na Lumpinee stadion. MMA taky trénuju, takže skočím do všeho, ale všichni víme, že postoj je na prvním místě," uvedl v rozhovoru pro CzechFighters.cz.

