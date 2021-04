VIDEO: Václav Sivák na turnaji pod záštitou prestižní organizace ONE Championship ukončil soupeře po 90 vteřinách

Václav Sivák po vítězném zápase 24. 4. 2021 (FOTO: repro Youtube.com)

Historicky první turnaj pod záštitou prestižní asijské organizace ONE Championship proběhl v sobotu večer v pražském hotelu International. Vrcholem večera Night of Warriors: Road to ONE byl souboj Václava Siváka s rumunským bojovníkem Marian-Florianem Soare. Sivák Rumuna knokautoval v prvním kole a mezi profesionály tak zůstává stále neporažen.

Václav Sivák se pustil do rumunského soupeře velmi aktivně a po devadesáti vteřinách tvrdých úderů a kopů zůstal Soare ležet na zemi.

Jednadvacetiletý Rom Václav Sivák podle médií před zápasem neplánovala, že by duel ukončila před limitem. „Nikdy si to moc neplánuji. Vždy to poznám až v zápase. Ani jsem necítil, jestli to koleno dobře dopadlo. Toto vítězství je pro dědečka, který má narozeniny," řekl Sivák pro média těsně po vítězném duelu, který probíhal podle pravidel K-1.

ONE Championship je druhá nejslavnější organizace bojových sportů na světě.

V roce 2019 se Václav Sivák ve svých 20 letech stal mistrem světa organizace WAKO a je světovou kickboxerskou amatérskou jedničkou. Na konci roku 2020 pak získal i titul mistra České republiky v klasickém boxu.

VIDEO