VIDEO: Václav Sivák zvládl skvěle premiéru v Rusku a zvítězil nad ruským bojovníkem Mikhailovem

Václav Sivák 12. 2. 2022 po vítězné bitvě s Viktorem Mikhailovem. (FOTO: https://www.facebook.com/FairFight.Promotion)

Václav Sivák zvládl velmi dobře svou premiéru v Rusku a na galavečeru Fair Fight v Jekatěrinburgu porazil domácího bojovníka Viktora Mikhailova.

Sivák vyhrál nad ruským bojovníkem na body a vrátil mu tak porážku, kdy před rokem souboj na amatérské úrovni vyhrál naopak Mikhailov.

"Ruský fighter však nedal svou kůži zadarmo. Několikrát Siváka dobře nachytal, ale nebylo to nic, co by ohrozilo vítězné Sivákovo tažení. Sivák si tak při svém debutu v Rusku připisuje důležité vítězství a určité bude chtít jít co nejrychleji do dalšího zápasu, protože chce ještě letos získat v organizaci titul," napsal k zápasu server Proboxing.cz.

Václav Sivák tak navázal na sérii vítězství, kdy naposledy v listopadu 2021 získal velmi ceněný mezinárodní pás světového šampiona WAKO Pro ve váze do 65 kilogramů, když v Liberci porazil Fouad Djebari na body.

VIDEO