Vnuk Arnošta Lustiga: Rasismus v Česku zažívám prakticky každodenně. Někdy mě jen nechtějí obsloužit v restauraci, jindy mě chtějí zbít

Svět Lustig Vijay, vnuk Arnošta Lustiga (FOTO: repro Deník N)

Vnuk Arnošta Lustiga čtyřiadvacetiletý Svět Lustig Vijay se narodil ve Švýcarsku, kde momentálně žíje. Matka Světa je dcera Arnošta Lustiga a jeho otec Vijaye Raghavana, pochází z Indie. Deníku N poskytl rozhovor, kde mluví o rasismu, se kterým se on osobně setkal v Česku.

Svět Lustig se cítí jako poloviční Čech a poloviční Ind. Obě indentity považuje za stejně důležité.

"Já bych řekl osobní směs. Máma nám říká míchaný vajíčka a takhle se cejtíme. Já se cejtím jako poloviční Čech a poloviční Ind. Jako Švýcar asi moc ne. Kromě toho, že chodím včas," řekl Svět pro Deník N.

Kvůli svému Indickému původu se v Čechách setkal i s rasismem, říká že je v Česku celkem obvyklý. "V Česku je to docela obvyklý. Někdy je to mírné – třeba v restauraci řeknou, že nám nedají jídlo, protože prý není místo, i když vidíme, že stoly jsou prázdné," řekl Svět.

Vyprávěl i svou zkušenost s návštěvou nejmenovaného festivalu. "Byl jsem třeba před několika lety na festivalu, který nebudu jmenovat, a jeden sekuriťák mě vzal a chtěl zbít. Měl jsem štěstí, že strýc Josef Lustig vytáhl kartu, že je novinář, a ten sekuriťák, nebo spíš ta opice, se zklidnila," vyprávěl pro Deník N.

S předsudky a rasismem se v Čechách potkává každodenně. "Je skoro každodenní událost, že třeba na člověka mluvím česky, ale on mi odpoví anglicky. Někdy to trvá například pět minut. Nebo když někomu vysvětlím, že matka je Češka a táta Ind, lidi to často úplně zmate, nerozumějí tomu, že sex funguje i mezi rasami a že to dítě pak může mluvit několika jazyky," řekl Svět Lustig.

AUDIO

Mluvil i o situaci, kterou zažil během návštěvy ČR, kterou Svět Lustig podnikl ku příležitosti oslav výročí osvobození Osvětimi.

"Šel jsem do restaurace v centru Prahy, sám, chvíli před desátou večer, a požádal jsem číšníka, aby mi dal guláš s sebou, protože jsem viděl, že zavírají. On mi řekl, že kuchyně je zavřená a že už nic nedostanu, přestože jsem viděl, že si bílí turisti objednávají vepřovou krkovičku. To bylo nehorázný. Ověřil jsem si, že si ti turisti skutečně objednali, a řekl jsem číšníkovi, že je to evidentně rasismus. A on mi řekl – jestli chceš vidět, co je rasismus, tak pojď ven a já tě zbiju. A pak se přidali další číšníci a venku ještě nějací další lidé. A to bylo v centru Prahy v neděli v deset večer," vyprávěl Svět Lustig.

V restauraci se ho nikdo ani nezastal, nenávist směřovala od více lidí. "Nikdo se mě v té restauraci nezastal. Není to takové všude, ale stává se to. Třeba moji kamarádi z univerzity v Edinburghu, kde jsem studoval, přijeli na prázdniny a na Nový rok. Chtěli jsme do restaurace a stalo se nám to samé na Hradčanech," doplnil vyprávění Svět Lustig.

Do České republiky jezdili za dědečkem Arnoštem Lustigem, který si prošel hrůzami Osvětimi, pravidelně. "Přijížděli jsme do Česka skoro každé tři týdny na víkend, protože letenka stála třicet dolarů. On mě vždycky bral do hospody a dával mi hovězí guláš a trochu piva," vzpomínal.

Absolvent biomedicíny zvažuje, že by se v Čechách na nějakou chvíli usadil. "Podle toho, jaké to tady bude. Jestli se budu cítit bezpečně a dostanu možnost, tak bych rád, protože jsem napůl Čech. Nikdy jsem neměl možnost tady žít a teď se mi ta možnost otevírá. Mohl bych si tu najít práci, třeba na několik let. Bylo by to fajn," zvažuje Svět Lustig.

Také si myslí, že mladí lidé jsou oproti starším více otevření. "Určitě, mladí lidé jsou tvárnější, líp přijímají změny. Když zažívám rasismus, nikdy to není od lidí, kterým je 24 let jako mně. Jsou to lidé, kterým je třeba čtyřicet. Nikdy nebyli mladší než já. Takže si myslím, že se to mění," říká Lustig.

Podle Světa Lustiga by mohla být Česká republika ještě úspěšnější, kdyby využívala potenciál mladých nadaných lidí bez ohledu na jejich odlišný vzhled. "Česko by určitě bylo o hodně úspěšnější, kdyby se podařilo integrovat všechny menšiny, které tu jsou. Je tu spousta Romů, Vietnamců, kteří jsou samozřejmě stejně schopní jako my a mají stejný potenciál. Ten bychom měli využít," řekl pro Deník N.

Se změnou by mělo Česko začít ve školách. "Začíná to ve školství. Témata jako tolerance, diskriminace, rovnost by měla být ve výuce integrovaná od samého začátku a společnost by se měla měnit postupně," říká Svět Lustig v rozhovoru pro server Děník N.