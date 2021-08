Za propagaci terorismu soud udělil dvouletou podmínku s odkladem na dva roky!

Australan Brenton Tarrant, který při teroristickém útoku 15. 3. 2019 ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch zavraždil 50 lidí. (FOTO: repro sociální sítě)

Za podporu a propagaci terorismu dnes pražský vrchní soud potvrdil Jaroslavu Hanzlíčkovi dvouletou podmínku s odkladem na dva roky. Muž byl obžalován z toho, že v březnu 2019 na svém profilu na facebooku schvaloval teroristický útok na Novém Zélandu. Při útoku na dvě mešity tam tehdy zemřelo pět desítek lidí.

Muž se k napsání příspěvku v minulosti podle soudu přiznal, neboť si neuvědomoval následky svého jednání. Stejný trest letos na jaře Hanzlíčkovi uložil ústecký krajský soud, odvolací senát však dnes na základě odvolání státního zástupce zpřísnil právní kvalifikaci, podle které byl muž odsouzen. Rozhodl, že se muž trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí.

Podle mírnějšího odstavce by muži hrozilo dva až deset let vězení, podle přísnějšího mu soud mohl uložit pět až 15 let. Předseda odvolacího senátu Vladimír Stibořík ale konstatoval, že trest ukládaný podle trestního zákoníku by byl nepřiměřeně přísný. Podotkl, že šlo pouze o verbální vyjádření, v podstatě o "hloupé hospodské plky zveřejněné na internetu".

"Pro zamezení recidivy je tento trest postačující," dodal Stibořík s tím, že postačující by možná bylo i samotné trestní řízení, v němž Hanzlíčkovi hrozil vysoký trest. Hanzlíček podle obžaloby před více než dvěma lety na dvůj facebookový profil napsal "Události z Nového Zélandu zopakovat i v Evropě, prosím". Text doplnil usmívajícím se emotikonem. Dnešního jednání se muž nezúčastnil.

Pravicový extremista z Austrálie zastřelil v březnu 2019 při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Útok živě vysílal na internetu. V souvislosti se schvalováním útoku na dvě mešity řešily české soudy více podobných případů a ukládaly rovněž podmíněné tresty.