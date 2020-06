Američan Floyd podle soukromé pitvy zemřel na udušení, což je rozdíl od výsledků oficiálního ohledání. Demonstrace podpořili Beyoncé, Oprah Winfreyová, Lady Gaga nebo Jordan

Protesty proti policejnímu násilí a rasismu v USA (31. 5. 2020) (Koláž: Romea.cz)

Soukromá pitva amerického černocha George Floyda, kterou si objednala rodina nespokojená se soudním ohledáním, za příčinu smrti označila udušení následkem tlaku na záda a krk. Dnes to podle agentury AP oznámil právní zástupce rodiny. Výsledek soukromé pitvy se výrazně liší od závěrů oficiálního ohledání, podle kterého ke smrti vedla kombinace policejního zákroku, zdravotních problémů a možných omamných látek v těle.

Floyd zemřel před týdnem během zatýkání, kdy mu několik minut klečel na krku nyní již bývalý policista Derek Chauvin. Ten byl byl obviněn z vraždy. V trestním oznámení na Chauvina je uvedeno, že Floyd trpěl několika zdravotními problémy, mimo jiné onemocněním koronárních tepen a hypertenzním onemocněním srdce, což ke smrti stejně jako policejní zákrok přispělo. Výsledky oficiální pitvy také konstatovaly, že nebyly zjištěny žádné známky traumatické asfyxie, kdy je dušení vyvoláno tlakem na hrudník a břicho, či škrcení.

Rodina s těmito závěry ale nesouhlasila a nechala tělo prohlédnout vlastním odborníkem. Tím byl lékař, který rovněž pitval černocha Erica Garnera, který zemřel v roce 2014 rovněž při zatýkání bělošským policistou. Tento odborník zjistil, že tlak, kterému byl Floyd vystaven, znemožnil průtok krve do mozku a znemožnil mu volně dýchat.

Chauvin podle trestního oznámení klečel na Floydově krku osm minut a 46 vteřin, z čehož dvě minuty a 53 vteřin bylo v době, kdy muž již nereagoval. Předtím Floyd prosil, aby ho policie nezabíjela, a opakovaně si stěžoval, že nemůže dýchat.

Soukromá pitva v případu Roma Miroslava Demetera nebyla provedena

Případ se velmi podobné tragické události, která se odehrála v České republice v roce 2016. V žatecké pizzerii tehdy po konfliktu s hosty a následném zásahu městských policistů zemřel šestadvacetiletý Rom Miroslav Demeter. Stejně jako v případu George Floyda existuje videozáznam, na kterém je vidět, jak několik lidí včetně městského strážníka klečí na Demeterovi. Jeden z hostů pak znehybněného Demetera udeří pěstí. Mladý Rom nejprve naříká a pak již je ticho a nehýbe se. Záchranářům se ho pak již nepodařilo oživit.

Podobně jako v případu Floyda policie na základě oficiální soudní pitvy dva dny po smrti Demetera uvedla, že nebylo zjištěno žádné cizí zavinění. Soukromá pitva, která by případně mohla tyto závěry vyvrátit, však v případu Miroslava Demetera nebyla nikdy provedena.

Demonstrace proti rasismu v USA pokračují, podpořila je řada osobností

Nedělní pokojné demonstrace desetitisíců lidí proti policejní brutalitě vůči černochům v USA narušilo několik násilných akcí. Agentura AP nicméně nejnovější demonstrace hodnotila jako převážně pokojné. Na celé řadě záběrů bylo například vidět jak demonstranti brání v rabování některým výtržníkům, dojemné okamžiky pak byly k vidění, když se policisté přidávali k demonstrantům a společně protestovali proti rasismu.

VIDEO

Úřady povolaly na pomoc policistům národní gardu v 15 státech včetně metropole Washingtonu, kde pořádkové síly rozháněly demonstranty slzným plynem nedaleko Bílého domu. Na 40 amerických měst vyhlásilo noční zákaz vycházení a nejméně 4400 účastníků protestů policie zadržela. Prezident Donald Trump opět vyzval guvernéry k tvrdšímu postupu. Spekulace, že v pozadí násilí stojí Rusko, dnes Moskva odmítla.

Protesty podpořila řada osobností z hudebního, filmového a sportovního světa, například Beyoncé, Oprah Winfreyová, Lady Gaga či někdejší basketbalová hvězda Michael Jordan a šestinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton.

Kvůli nečekané intenzitě demonstrací v blízkosti Bílého domu se v pátek podle agentury AP Trump asi na hodinu ukryl do nouzového bunkru v prezidentské rezidenci. Protesty se ve Washingtonu vyhrotily i v noci na dnešek. Policie zakročila proti lidem, kteří se neřídili zákazem vycházení, ti následně založili několik požárů a vloupali se do přilehlých bank a klenotnictví. Noční násilné střety protestujících s pořádkovými silami hlásí rovněž města New York či Filadelfie.

Trump dnes podle CBS News vyzval guvernéry k tvrdšímu postupu proti demonstracím a kritizoval je, že jejich dosavadní kroky jsou slabošské. Uvedl také, že od ulic Washingtonu, kde platí noční zákaz vycházení, budou vysláni další policisté.

Demonstrace a nepokoje nadále pokračují i na západním pobřeží USA. Ve městech Santa Monica a Long Beach v jižní Kalifornii několik stovek lidí rozbíjelo výlohy obchodů a brali z nich zboží. V centru Los Angeles vjelo do protestujících policejní auto a dva z nich srazilo na zem.

Na mnoha místech byly protesty pokojné. Řada účastníků se střetla s radikály a nabádala je k ukončení násilností a rabování, protože tím podle nich oslabují společné volání po spravedlnosti a reformách. Protesty podpořila řada osobností z hudebního, filmového a sportovního světa, například Beyoncé, Oprah Winfreyová, Lady Gaga či někdejší basketbalová hvězda Michael Jordan a šestinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton.

Zatímco někde čelila policie obviněním z tvrdosti vůči demonstrantům, na jiných místech se k nim připojila. Ve státě Michigan se například do pokojné manifestace zapojil místní šerif, šéf policie ve městě Santa Cruz zase poklekl s ostatními demonstranty na počest Floydovy památky.

Santa Cruz police chief taking a knee with peaceful protesters during a demonstration in Santa Cruz, CA #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/uhJ7k6rcHp — Jonathan Webers (@JWeber988) May 31, 2020

Pobouření mezitím vyvolalo nové video, kde bělošský policista ve floridském městě Fort Lauderdale strčil zezadu do klečící černošské demonstrantky, která poté upadla. Policista byl postaven mimo službu.

Nepokoje propukly v době, kdy se v USA pomalu začínal vracet život k normálu po pandemii covidu-19. V souvislosti s ní přišlo o život přes 104.000 Američanů a přinesla významný ekonomický propad.

Hněv převážně černošských protestujících podle AP podněcuje znechucení nad desetiletími rasismu v zemi, které historicky pramení z někdejšího otrokářství a souvisí i s nedávnou vlnou rasisticky motivovaných zabití. Experti navíc upozorňují, že pandemie covidu-19 zasáhla místní černošské komunity nepoměrně více než zbytek obyvatelstva, a to jak po zdravotní, tak i ekonomické stránce.

"Naše země zažívá bolest, ale nesmíme té bolesti dovolit, aby nás zničila. Jsme rozhněvanou zemí, ale nesmíme dopustit, aby nás naše zloba pohltila," reagoval na vývoj v nedělním prohlášení předpokládaný demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden.

Trump se zatím vyjadřoval hlavně na twitteru, kde žádal tvrdší zásahy policie proti násilníkům a kde z násilností obvinil krajní levicové hnutí Antifa. Oznámil i záměr zařadit Antifu mezi teroristické organizace.

Někdejší bezpečnostní poradkyně bývalého prezidenta Baracka Obamy Susan Riceová o víkendu naznačila, že za násilím může být i Rusko. Moskva toto obvinění dnes odmítla.

Protesty proti dění v USA se konají i v zahraničí včetně Německa či Británie. Čína odsoudila Spojené státy za "chronický rasismus" a Teherán vyzval americké činitele, aby zastavili násilnosti vůči vlastním lidem.