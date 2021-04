Americký prezident Joe Biden přivítal verdikt nad policistou Chauvinem, byla to podle něj vražda za bílého dne. Země se potýká se systémovým rasismem

Joe Biden (FOTO: repro Youtube.com)

Americký prezident Joe Biden označil verdikt poroty nad bývalým minneapoliským policistou Derekem Chauvinem za velký krok kupředu. Doplnil však, že podobné rozsudky v zemi, která se potýká se systémovým rasismem, přicházejí jen velmi zřídka. Informovala o tom agentura Reuters. Porota v úterý shledala Chauvina, který je běloch, vinným z loňské vraždy a zabití černocha George Floyda. Verdikt vinen přitom zazněl ve všech třech bodech obžaloby. Výše trestu zatím oznámena nebyla a Chauvin zůstává ve vazbě.

Today, a jury in Minnesota found former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin guilty of murdering George Floyd.



The verdict is a step forward.



And while nothing can ever bring George Floyd back, this can be a giant step forward on the march towards justice in America.