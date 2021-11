Běloruský totalitní režim dál zneužívá bezbranné uprchlíky k hybridní válce proti EU. 500 jich převezl k hranicím Litvy

Uprchlíci na polsko-běloruské hranici - listopad 2021 (FOTO: Facebook, Eliza Kowalczyk)

Doslova jako s figurkami na šachovnici posunuje běloruský totalitní režim s uprchlíky z Blízkého východu, které jsou bezbrannými oběťmi jeho "hybridní války" proti Evropské unii. Běloruští vojáci během noci přepravili od bělorusko-polské hranice asi 500 uprchlíků, mezi kterými jsou i děti, tentokrát k litevské hranici. Informuje o tom litevský zpravodajský portál Delfi. Litva zareagovala vyhlášení výjimečného stavu v pětikilometrovém pásmu podél hranice s Běloruskem a také v táborech pro migranty.

"Byla tma, když přišlo hodně vojáků. Od neděle jsme byli u polské hranice, poblíž benzinové stanice. Běloruští vojáci tam byli od pondělního poledne, se psy a zbraněmi. Večer jich bylo ještě víc. Ty (migranty), kteří nebyli v centru tábora, posadili do velkých kamionů, a to i děti. Dohromady 500 lidí. Nařídili, ať se sesedneme, že nás odvezou do Polska. Lidi plakali a prosili, ať je neodvážejí od rodin. Na to běloruští pohraničníci začali střílet do vzduchu. Posadili nás do aut a někam nás hodinu vezli," vylíčil Delfi jeden z uprchlíků.

Okolo půlnoci se ukázalo, že je převezli k litevské hranici a že jsou poblíž běloruské vsi Kadyš. Ve skupině asi 500 lidí jsou mladí muži, ženy a děti mladší 12 let. Nejmladšímu je pět měsíců.

Last night Belarusian soldiers transported a group of 500 migrants from Kuznica to the border with Lithuania, near Kadysh village, and tried to force them to cross. Right now a large group of Belarusian soldiers is approaching the Kuznica camp.https://t.co/Rsk7jpbsVg pic.twitter.com/19fU3WnOiL