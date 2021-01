Bidenovy sliby o potírání rasismu a vnitřního terorismu se už začínají prosazovat do praktické politiky

Loyd Austin (vlevo) a Alejandro Mayorkas. Foto Wikipedie, koláž Romea.cz

Generál ve výslužbě Lloyd Austin, kterého budoucí prezident USA Joe Biden nominoval do čela Pentagonu, při senátním slyšení řekl, že plánuje z americké armády vymýtit rasisty a extremisty. Alejandro Mayorkas, který má stát v čele ministerstva vnitřní bezpečnosti, chce tvrdě postupovat proti extremistickým hrozbám, především proti vnitřnímu teorismu. Rád by také zrušil protimigrantská opatření, která zavedl Donald Trump.

Armáda bez rasistů

"V případě svého potvrzení, budu tvrdě bojovat proti sexuálním útokům a za vymýcení rasistů a extremistů z řad americké armády," uvedl Austin s tím, že jeho cílem je "vytvořit prostředí, v němž každý, kdo je ochoten a schopen, může důstojně sloužit této zemi".

Podle agentury Reuters Austin rovněž uvedl, že by usiloval o to, aby Čína nikdy nedosáhla svého cíle mít silnější armádu než Spojené státy. Poznamenal také, že se těší na oprášení aliancí.

Austin rovněž uvedl, že podporuje plán zrušit zákaz působení v amerických ozbrojených složkách transgenderovým osobám. "Pokud jste fyzicky způsobilí a kvalifikovaní a dokážete dodržovat standardy, mělo by vám být umožněno sloužit a můžete očekávat, že vás budu po celou dobu podporovat," řekl. Kdy by zákaz zavedený Trumpem mohl být zrušen, neupřesnil.

Boj s terorismem

Alejandro Mayorkas, kterého budoucí prezident USA Joe Biden nominoval do čela ministerstva vnitřní bezpečnosti, by v případě svého potvrzení do funkce zmocnil zpravodajské pracovníky ke shromažďování informací o extremistických hrozbách, a to "apolitickým a nestranným způsobem".



"Hrozba vnitřního terorismu je jednou z největších výzev, kterým ministerstvo vnitřní bezpečnosti čelí," řekl Mayorkas senátnímu výboru pro vnitřní bezpečnost při potvrzovacím slyšení.

Mayorkas, který byl náměstkem na stejném ministerstvu za vlády prezidenta Baracka Obamy, se v případě svého potvrzení ujme úřadu s 240 000 zaměstnanci odpovědnými za bezpečnost hranic, otázky přistěhovalectví, kybernetickou bezpečnost a připravenost a pomoc při přírodních katastrofách.

Děje se tak krátce po masivním hackerském útoku na vládní sítě a v době, kdy Spojené státy nadále čelí zuřící pandemii covidu-19. Ministerstvo vzniklo jako odpověď na teroristické útoky z 11. září 2001.

Jmenování Mayorkase patrně zkomplikuje republikánský senátor Josh Hawley, který je členem příslušného senátního výboru. Hawley uvedl, že se postaví uspíšenému schválení kandidáta, což zdůvodnil obavami z Bidenových plánů ohledně imigrační reformy.

Jednou z prvních Mayorkasových výzev bude naplnit Bidenův slib zvrátit mnohá přísná imigrační opatření zavedená Trumpem. Výboru Mayorkas sdělil, že změny Trumpovy pohraniční politiky nelze dosáhnout za jediný den s tím, že je nutné vybudovat infrastrukturní kapacity, aby bylo možné zákony prosazovat, což bude nějakou dobu trvat.

Řekl také, že se nezbaví Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Reuters v této souvislosti připomíná, že zrušení ICE požadují někteří aktivisté za práva imigrantů. Mayorkas řekl, že prostuduje rozsáhlá omezení zavedená Trumpvou administrativou v době pandemie, která nyní umožňují vyhostit většinou migrantů přicházejících k jihozápadní hranici.



V případě svého schválení bude 61letý Mayorkas prvním šéfem tohoto ministerstva, který je hispánského původu a narodil se mimo Spojené státy. Ve své úvodní řeči vyzdvihl své kubánské kořeny. "Můj otec a má matka mě přivedli do této země, abychom unikli komunismu. Byl jsem vychován k tomu, abych každý den oceňoval, co tato země znamená pro naši rodinu," řekl. Zavázal se také, že bude bojovat s antisemitismem, přičemž zmínil, že jeho matka přišla o příbuzné v holokaustu.