Bulvární Čas.sk o romském pohřbu: Bohatou Romku vezlo přes celý Prešov koňské spřežení

Na poslední cestu doprovodili Zlaticu se všemi poctami, přes Prešov ji vezlo koňské čtyř-spřežení. Foto z videa TV Joj.

V Prešově pohřbívali bohatou Romku († 53), měla speciální rakev a ceremonie, jakou město nezažilo. Na poslední cestu ji doprovodili se všemi poctami, přes Prešov ji vezlo koňské čtyř-spřežení. Pohřbu se zúčastnilo přes 150 lidí. informuje o tom Čas.sk s důrazem na honosnost celého ceremoniálu.

Prešovští Romové žijící v Anglii se v pondělí naposledy loučili s ženou, která pro ně znamenala velmi mnoho. Odchod Zlatice, kterou nikdo neoslovil jinak než Ťumy, se nejvíce dotkl jejího manžela Ladislava Baláže (55) a jejich čtyř dětí, které jen stěží zadržovaly slzy smutku za milovanou mámou. Rakev s nebožkou vezlo přes celé město speciální smuteční spřežení.

Zlatica, která se s celou rodinou přestěhovala do Anglie před 20 lety, byla již delší dobu e vážně nemocná. "Byla to skvělá manželka i matka. Byli jsme spolu 37 let. Bohužel nás opustila. Všichni jsme však hluboce věřící, takže jsme přesvědčeni, že žije na druhém světě. Tam na nás počká," vyslovil své přesvědčení smutný vdovec Ladislav za zvuku cimbálové muziky.

Ta před obřadem v prešovském domě smutku, kam všichni přišli v tričkách s její fotografií, dotvářela smuteční atmosféru romskými písněmi. Zlatici si celá rodina mimořádně vážila.

"Měla v naší komunitě podstatné slovo při rozhodování, proto si zasloužila i slušné rozloučení. Do smutečního průvodu jsme proto zařadili i kočár tažený čtyřmi koňmi. Ten jsme museli objednat až z Česka. Původně jsme plánovali několik kočárů, ale z rozličných příčin se to nepodařilo zrealizovat," konstatoval vdovec, který v Anglii podniká s ojetými auty.