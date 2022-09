Bývalá portugalská fotbalová hvězda Ricardo Quaresma bojuje za práva Romů

Ricardo Quaresma 25. 6. 2016 těsně potom co vstřelil gól proti Chorvatsku a Portugalsko postoupilo do čtvrtfinále Mistrovství Evropy (FOTO: Repro Česká televize)

Bývalý portugalský reprezentant Ricardo Andrade Quaresma se nikdy netajil tím, že je Rom. Dokonce má přezdívku Gipsy. Ricardo se vypracoval ze skvělého juniorského hráče na renomovaného fotbalistu a hvězdu týmů FC Barcelona, Inter Milan nebo Chelsea. Zpravodajský server BBC Sport se netradičně ve své reportáži o bývalém slavném portugalském fotbalistovi romského původu Ricardu Quaresmovi zabývá situací Romů v Portugalsku a boji Ricarda za práva Romů.

Ve finálovém zápase na EURO 2016 pomohl portugalskému týmu porazit tým Francie. A tehdy, ve svých 32 letech, měl za sebou celou zemi: “Může fotbalový hrdina ukončit pětisetletý rasismus?”, zeptala se jedna z hlavních portugalských rozhlasových stanic Renascenca.

“Náš cikán je lepší než ten jejich,” hlásaly těsně před finálovým zápasem s Francií celostátní noviny Diario de Noticias, s připomínkou na francouzského útočníka romského původu Andre-Pierre Gignaca.

"Samozřejmě, že jsme byli hrdí, že člen naší komunity se zaskvěl na nejvyšší úrovni, ale zároveň jsme měli smíšené pocity, které je těžké vysvětlit,” říká podle BBC Vitor Marques, zakladatel a současný viceprezident portugalské Romské unie.

“Bohužel je naše komunita v Portugalsku stále velmi diskriminovaná. Zažili jsme, jak celá země tleskala ve stoje Ricardovi a zpívala jeho jméno, ale vzápětí nás titíž lidé označovali za kriminálníky, když jeden z nás udělal něco špatného. Jinými slovy, nejsme všichni tak talentovaní jako úspěšný Ricardo, ale když jediný člověk z naší komunity spáchá trestný čin, jsme okamžitě všichni hozeni do jednoho pytle a označeni za bandu kriminálníků? To mě šokuje pokaždé, když to slyším,” dodává Marques.

V desetimilionovém Portugalsku žije zhruba 37 tisíc Romů a tvoří nejdéle žijící etnickou menšinu v zemi. A přesto se svým způsobem stále cítí v zemi jako cizinci.

Podle zprávy Agentury EU pro základní práva z roku 2016 zažilo v Portugalsku za posledních pět let diskriminaci 71% Romů.

Prezident Marcelo Rebelo de Sousa v roce 2018 připustil, že portugalská strategie úplné integrace Romů “ztroskotala”. Romanofobie je stále hluboce ve společnosti zakořeněná a stala se politickým nástrojem sílíci extrémní pravice.

Studie Gulbenkian Foundation z roku 2021 uvádí, že mnoho Portugalců považuje Romy za nechtěné sousedy a označuje je za alkoholiky a narkomany.

"Žijeme v domnění, že jsme tolerantní země, ale to je velmi nebezpečný koncept,” říká Marques. “Měli jsme revoluci 25. dubna, která ukončila téměř padesát let diktatury a přinesla Portugalsku svobodu v roce 1974, ale pro nás takový den ještě nenastal,” poznamenává Marquez.

Zpráva Evropské komise pro sociální práva loni uvedla, že Portugalsko stále porušuje právo na slušné bydlení pro romskou komunitu žijící v zemi.

Bývalý televizní fotbalový expert Ventura obviňuje Romy, že zneužívají sociální dávky a dokonce pro ně navrhl na začátku kovidové pandemie speciální vězení, protože “neumějí respektovat pravidla”.

Veřejně proti němu vystoupil Ricardo Quaresma s tím, že "jeho rasistický populismus pouze slouží k polarizaci lidí ve jménu mocenských ambicí, což se v historii ukázalo jako cesta k záhubě humanity.”

"Zúčastnil jsem se několika shromáždění proti rasismu, ne proto, že to dobře vypadá, ale proto, že věřím, že jsme si všichni rovni a všichni si zasloužíme mít v životě stejné příležitosti,” dodal Ricardo Quaresma na sociální síti Facebook.

Ricardo Quaresma ve svých 38 letech už profesionálně fotbal nehraje, ale zůstává silnou ikonou a nadále tuto svou moc uplatňuje v podpoře romské komunitě, uzavírá BBC.