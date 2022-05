Cigánski diabli v červnu odstartují turné po Slovensku. Slaví 15 let na hudební scéně

(FOTO: Facebook Cigánski diabli)

Cigánski diabli slaví 15 let na hudební scéně. Slavná hudební formace vyrazí na turné nazvané „Galavečer 15 let Cigánski diabli“.

„Je co oslavovat, myslím si, že těch 15 let bylo tak prožitých, že každá kapela a každý umělec by mohl o tom jen snít,“ uvedl pro TASR umělecký vedoucí a cimbalista Ernest Šarközi.

Na turné Představí se na něm v doprovodu orchestru a poprvé také pěveckého sboru. „Orchestry už nás doprovázely různé, na celém světě, ale tentokrát to budou studenti, mladí lidé,“ přiblížil Šarközi s tím, že kapela spolupracuje s konzervatořemi v Bratislavě, Žilině a Topolčanech.

„Budu rád, když si studenti uvědomí, že i lidová a romská hudba se dají dělat na velmi vysoké úrovni,“ řekl.

Mezi vystupujícími se představí také Silvia Šarköziová, violončelistka, která vystoupí i jako zpěvačka. Diváci se mohou těšit třeba na úryvky z projektu Carmen á la Gypsy Devils, se kterým Cigánski diabli dva roky hostovali v Slovenském národním domě.

„Zazní větší díla, instrumentální, virtuozní věci a na odlehčení i písně, jako Koně či Čardáš dvou srdcí,“ uvedla Šarköziová.

Podle primáše Štefana Picúra Banyáka turné začne na nádvoří Bratislavského hradu 4. června a pokračovat bude v amfiteátrech v Nových Zámkách 12. června, v Martině 17. června a v Nitře – 26. června. Další slovenská města budou následovat v září.