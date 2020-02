"Cikáni jsou špíny a nemají ve městě co dělat", okresní šéf Kotlebovy strany se chlubil tím, že házel Romy do řeky

Foto: FB Jozef Mihalčin - ĽS Naše Slovensko

Kotlebovec Jozef Mihalčin, který je okresním předsedou ve Vranově nad Toplou ve videu veřejně popisoval, že v mládí házel Romy do řeky. Video pravděpodobně vzniklo před posledními župními volbami a zvřejenila ho na svém facebookovém profilu Irena Biháriová, která v letošních slovenských volbách kandiduje za hnutí Progresivné Slovensko.

"když mi bylo 18 let, tak Cikáni chodili pouze k mostu. A když přišli na most, tam už jsem je zkopal a hodil do Toply. Furt to byly špíny, které neměly co ve městě dělat," říká Mihalčin na videu.

Mihalčin v roce 2017 kandidoval za prešovského župana. Tehdy na náměstí prohlásil, jakým způsobem vyřeší romskou otázku v kraji.

"Od dne, kdy nastoupím na úřad, do roka a do dne skončíme s otázkou cikánské menšiny. Jednoduše ji vymažu ze slovníku v Prešovském kraji. Nebude žádná otázka cikánská, nic," řekl Mihalčin.

Kotlebovec ve videu zároveň burcuje lidi k násilí proti Romům. Myslí si, že Romové jsou stejným problémem jako uprchlíci. "Ten Cikán je dvě stě metrů od mé ulice, za chvíli bude u vás, vezme vám dům," říká Mihalčin.