Člen fašistické ĽSNS Anton Grňo byl odsouzen k pokutě 5 000 eur za pozdrav "Na stráž!"

Anton Grňo s portrétem vůdce fašistického státu Jozefem Tisem na tričku. Foto: facebook

Člen fašistické ĽSNS Anton Grňo byl v pondělí soudcem specializovaného trestního soudu odsouzen k pokutě 5 000 eur. V květnu 2018 Grňo před soudní síní Nejvyššího soudu pozdravil "Na stráži!" a podle soudu tak veřejně vyjádřil sympatie k ideologii fašistického režimu na Slovensku během druhé světové války a k Hlinkovým gardám. (Tehdejší slovenská obdoba "hajlování".)

Dokonce tak učinit za přítomnosti člena speciálního státního zastupitelství. Odpověď v podobě trestního stíhání na sebe nenechala dlouho čekat.

Nebylo to poprvé, co Grňo použil tento luďácký pozdrav a co za něj byl souzen. Jak upozornil bloger Ján Levoslav Benčík, Grňo se tak na facebooku dlouhodobě prezentoval. Také projevil náklonnost k válečnému fašistickému státu v tričku s Jozefem Tisem.

V loňském roce samosoudce odsoudil soud ke stejnému trestu za přestupek projevení sympatií k hnutí zaměřenému na potlačení základních práv a svobod. Grňo však podal odpor a tak v jeho případě došlo i k dokazování před běžným soudem. Grňo se proti rozsudku odvolal a rozhodne o tom Nejvyšší soud. Ještě před pondělním jednáním zveřejnil na svém profilu status, kde opět použil pozdrav, za který byl potrestán.