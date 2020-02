ČRo: Neřeším, jestli jsem Rom, Maďar nebo Slovák. Jsem obyčejný člověk, říká tanečník Tomáš Kaluja

Tomáš Kaluja. Foto z videa o projektu Vnímaví pre zraniteľných

Tomáš Kaluja je maturantem Střední zdravotnické školy v Rožňave. Pochází z romské křesťanské rodiny z Veľkých Kapušan. Už od dětství je jeho největším koníčkem tanec. Soutěžně se mu věnuje doma na Slovensku, ale i v zahraničí. Mimo to patří mezi romské dobrovolníky, kteří pomáhají budovat romskou identitu u romských dětí, které jsou vychovávány v neromských náhradních rodinách. Informuje o tom Český rozhlas.

Zatímco jiné děti si o víkendech hrály, Tomáš svůj volný čas zasvětil tréninku a tanci. Rodiče do jeho koníčka investovali všechno. Kvůli lásce k tanci změnil i svoje studijní záměry. Původně chtěl jít na konzervatoř do Košic, dnes ale studuje obor Masér na Střední zdravotnické škole v Rožňave. Po maturitě chce jít na Vysokou školu múzických umení v Bratislavě.

„Není na mě hned vidět, že jsem Rom. Když se to ale lidé dozvědí, je hned znát změna chování, i když do očí mě nikdo neuráží,“ říká Tomáš.

Spolupráci s ním si pochvaluje taneční trenér Julius Švarc. „V jeho výkonnostní kategorii je vzácností to, co zvládá. Umí jak latinskoamerické tance, tak standardní, a to na vysoké úrovni, což vyžaduje mnoho času.“

Kromě studia a tance se Tomáš věnuje projektu Vnímaví pre zraniteľných. Spolu s dalšími čtyřmi mladými Romy pomáhá a předává vlastní zkušenosti romským dětem žijícím v neromských rodinách. Učí jejich neromské rodiče porozumět kulturním a etnickým odlišnostem jejich dětí. Zpřístupňuje jim romskou kulturu tak, aby i oni mohli své romské děti motivovat k nalezení jejich romské identity.

„Neřeším, jestli jsem tanečník, Rom, Maďar, Slovák. Vnímám jen to, že jsem obyčejný člověk,“ říká o sobě.