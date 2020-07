Další nebezpečný HOAX! Romové prý mají léky zdarma: Tato lež se šíří už skoro devět let

Ilustrační foto

Jde o jeden z nejstarších a najvirálnejších hoaxů na slovenském (i českém) Facebooku. Na soukromém profilu se objevil již v říjnu 2011. V příspěvku se uvádělo (doslovné znění): "Romové nemusí platit za léky. Byl jsem v lékárně koupit dětem kapky na kašel a do nosu atd. Přede mnou byly ONI, vybrali si léky a ... pak vytáhli papír ze sociálky, ... lékárnička ho potvrdila a odešli. Ptal jsem se, co to bylo a ona mi řekla, že jsou sociálně slabí, tak jim stát platí léky."

I když má tento příspěvek téměř devět let, mnozí uživatelé Facebooku ho opět sdíleli i během letošní koronakrize. Příspěvek byl sdílený například ve skupině občanský tribunál, nepotřebuje politika - Přímá občanská demokracie, nebo také stránkou Ľsns-Lidová strana Naše SlovenskoFan page.

Tvrzení, že Romové nemusí platit za léky, případně, že jim léky platí stát, je nepravdivé. Za léky s doplatkem a volně prodejné léky v lékárně platí všichni bez výjimky. Rozsah zdravotní péče a služeb s ní souvisejících úhradu nákladů na základě veřejného zdravotního pojištění vymezuje zákon č. 577/2004 Sb. a rozsah a podmínky úhrady léků, zdravotnických prostředků a dietních potravin vymezuje zákon č. 363/2011 Sb. Ani v jednom ze zákonů není zmínka o nároku na speciální péči či jakékoliv jiné úlevy v souvislosti s platbami za léky na základě etnické příslušnosti. Takové opatření by bylo v rozporu s článkem 12 Ústavy SR.

Agentura AFP kontaktovala Sociální pojišťovnu, která je v klamném facebookovém příspěvku přímo zmíněna, s otázkou, zda vydává jakékoliv potvrzení pro Romy, na jehož základě by si mohli nárokovat léky zdarma. Mária Ďurišová z oboru komunikace s veřejností pro AFP uvedla: "Poplatky za léky jsou součástí zdravotního pojištění a zdravotní péče, které do kompetence Sociální pojišťovny nepatří. Sociální pojišťovna je pověřena mj výkonem nemocenského pojištění jako pojištění pro případ ztráty nebo snížení příjmu z výdělečné činnosti a pro zajištění příjmu v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství. Při posuzování nároku na nemocenské dávky Sociální pojišťovna v žádném případě nezkoumá, z jaké skupiny obyvatelstva pojištěnec pochází."

Stanovisko o tom, že finanční úlevy na léky se neposkytují na základě etnicity, poslala AFP Zuzana Štukovská ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Mluvčí Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Jana Lukáčová pro AFP uvedla, že v minulosti už vyvrátili hoax o tom, že by existovaly potvrzení od Úřadu práce ať už pro Romy nebo pro příjemce pomoci v hmotné nouzi, na které by lékárny dávali slevu.