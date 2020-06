VIDEO: Demonstranti proti rasismu strhli v Bristolu sochu obchodníka s otroky

(FOTO: Repro BBC)

Tisíce lidí v neděli druhým dnem demonstrovaly před americkou ambasádou v Londýně, aby podpořily masové manifestace proti rasismu vyvolané zabitím černocha George Floyda.

Toho minulý týden v americkém městě Minneapolis zabil bělošský policista. Britové vyšli pokojně demonstrovat do ulic i v Manchesteru, Nottinghamu či Edinburghu, v Bristolu několik lidí strhlo sochu obchodníka s otroky ze 17. století, uvedl server BBC. Policie dnes informovala, že v sobotu večer bylo v potyčkách při demonstracích zraněno 14 policistů a zadrženo asi deset lidí. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že protesty v Británii podvrátilo násilí.

Lidé v Británii vyšli do ulic i přes varování ministra zdravotnictví Matta Hancocka, že se nemají shlukovat, protože hrozí šíření nákazy koronavirem. Demonstranti měli na obličeji většinou ochranné roušky a v Edinburghu nesli i transparent "Rasismus je pandemie". Stejně jako jinde v Evropě měli také Britové cedule s nápisy "Bez spravedlnosti není mír" či "Black Lives Matter" (Na životech černochů záleží), což je i název hnutí, které upozorňuje na případy policejního násilí.

Protestující v Bristolu provazy strhli z podstavce bronzovou sochu Edwarda Colstona (1636-1721), který prodal do Ameriky na 80.000 mužů, žen a dětí z Afriky. Svůj majetek ale odkázal charitě, takže i proto se mu stavěly v Británii pomníky, uvádí BBC. Když demonstranti sochu strhli, jeden z nich poklekl na podstavec na jedno koleno, aby připomněl, jak Floyd zemřel.

Premiér Johnson dnes v odkaze na sobotní střety uvedl, že protesty byly "podkopány" násilím. "Lidé mají právo pokojně protestovat, když také dodržují rozestupy, ale nemají právo útočit na policii," napsal premiér na twitteru. "Tyto demonstrace byly podkopány násilným chováním a zrazují účel, o němž tvrdí, že mu slouží. Odpovědní budou muset skládat účty," dodal Johnson.

Černoch Floyd zemřel 25. května, když mu bělošský policista při zatýkání téměř devět minut klečel na krku, ačkoliv si muž stěžoval, že nemůže dýchat. Policista nyní čelí obvinění z vraždy.

Demonstrace v Londýně byla v neděli převážně pokojná, stejně jako po většinu doby v sobotu. V sobotu večer se ale podle BBC protestující poblíž Downing Street střetli s policisty, když na ně házeli petardy i bicykly. Podle agentury Reuters se i dnes vyskytly konfrontace mezi policií a několika demonstranty.

V sobotu bylo zraněno 14 policistů, z toho jeden pádem z koně. Už dříve při demonstracích tento týden v Londýně bylo zraněno 13 policistů, uvedla BBC.

