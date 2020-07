Dušení, kopance do břicha a výhružky od policistů. Romský pár ze Srbska dostal odškodnění

Napadený Rom po útoků policistů v Bělehradu, zdroj errc.cz

Soud v Bělehradě rozhodl, že srbské Ministerstvo vnitra diskriminovalo romský pár, který byl zadržen policií v roce 2017. Tento romský pár chtěl nahlásit odcizení svého automobilu a místo toho se dočkal týrání a rasistického útoku ze strany policie. Muž byl několik hodin týrán a žena čelila rasistickým urážkám. Policie navíc hrozila, že jim odebere děti a umístí je do dětského domova. Soud nakonec muži přiznal odškodnění v hodnotě 4675 eur a ženě 1700 eur. Informovalo o tom Evropské centrum pro práva Romů (ERRC).

"To, co se v posledních týdnech dělo Romům v Srbsku je ukázka toho, jak jsou Romové v Srbsku utlačováni. Neexistují žádné záznamy těchto nepravostí a nikoho to vlastně nezajímá. Policie nemůže fyzicky trestat lidi, i kdyby si mysleli, že se dopustili trestného činu. V tomto konkrétním případě šlo navíc o to, že tito lidé pouze ohlásili krádež automobilu a policisté to brali jako lež. Toto je institucionální rasismus v té nejčistší podobě," říká Đorđe Jovanović, ředitel ERRC (European Roma Rights Centre).

Incident se odehrál 21. dubna 2017, kdy manželé Marko a Sandra ohlásili odcizení jejich automobilu na stanici ve městě Mladenovac. Policisté jim řekli, že musí incident ohlásit v Bělehradě. Odvezli tedy pár neoznačeným autem na policejní stanici v Bělehradu a než je odvezli na výslech, museli oba manželé podstoupit test na detektoru lži. Marko byl donucen klečet na zemi v místnosti, kde ho obklopilo osm policistů. Policisté se ho snažili přinutit, aby se přiznal, že odcizené vozidlo schoval za účelem pojistného podvodu. Když se nepřiznal, začali ho kopat do břicha a jeden z policistů mu na hlavu nasadil plastový pytel a dusil ho. Další policista na Marka namířil zbraň a chtěl mu prostřelit ruku, aby měl "vzpomínku na tuto událost". Když Marko požádal o právníka, bylo mu řečeno, že na něj nemá nárok.

Zatímco policisté Marka mučili, Sandra seděla ve vedlejší místnosti a slyšela všechno co se děje. Jeden z policistů jí celou dobu urážel a vyhrožoval jí odebráním dětí do ústavní péče. Sandře bylo zprvu zakázáno používat toaletu. Nakonec mohla na toaletu pouze v doprovodu policisty.

Pár byl z policejní stanice propuštěn ve 22:00, devět hodin od nahlášení incidentu. Marko vyhledal lékařské ošetření. Podle lékařů byl poraněn na obličeji i těle, navíc se u něj projevila posttraumatická stresová porucha.

Soud rozhodl, že Ministerstvo vnitra porušilo článek 12 zákona o zákazu diskriminace. ERRC očekává, že se proti tomuto rozsudku ministerstvo odvolá.