ECRI: Slovensko by mělo více podporovat bydlení a vzdělávání Romů. A mělo by více podporovat lidi z LGBTI komunity

Kulatý stůl Komise proti rasismu a nesnášenlivosti Rady Evropy ECRI. (FOTO: vlada.cz)

Slovensko by mělo více podporovat bydlení a vzdělávání Romů a odpovídající přípravu romských dětí na povinnou školní docházku. Mělo by také vypracovat akční plán pro lidi z LGBTI komunity s cílem chránit je před diskriminací, trestnými činy z nenávisti a nenávistnými projevy, uvádí ve své zprávě Evropská komise Rady Evropy proti rasismu a netoleranci (ECRI). Informují o tom slovenská média.

Bydlení Romů

Podle zprávy (ECRI) je třeba vynaložit další investice na bydlení a zaměstnání pro Romy, aby se jim pomohlo vymanit se z osad. ECRI se domnívá, že v oblasti bydlení je logické rozvíjet projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie (EU), protože v této oblasti jsou k dispozici potřebné jednorázové finance.

V této souvislosti však ECRI vítá, že samosprávy kupují domy na ubytování romských rodin a realizují program "legalizace" obydlí, v nichž žijí Romové. Zároveň lituje, že potenciál tohoto programu, který je stále ještě časově omezený, některé samosprávy nevyužívají a některé romské obydlí jsou proto nadále nelegální.

Materiál také upozorňuje, že se nevyužívají všechny finanční prostředky, které by obce mohly čerpat na připojení 30 procent obydlí na veřejný vodovod.

Učitelé, s nimiž hovořila delegace ECRI, upozorňovali, že mnohé romské děti mají pouze jednu sadu oblečení. Další žijí v domech bez tekoucí vody, bez sociálních zařízení, či dokonce bez elektřiny, nebo si nemohou doma dělat domácí úkoly.

"Takové bytové poměry a extrémní chudoba jsou zdrojem konstantního a toxického stresu v romských rodinách, což je podle mnohých kontaktů jedním z důvodů záškoláctví romských dětí a jejich problémů souvisejících se školou," připomíná materiál.

Nenávistné projevy proti LGBTI

Dokument uvádí, že negativní vývoj byl vnímán i v důsledku přetrvávajících nenávistných projevů proti LGBTI lidem, což znamená, že pokrok v prosazování rovnosti pro ně byl omezený. ECRI vyjádřila lítost hlavně nad kampaněmi proti LGBTI komunitě prováděnými určitými politickými stranami. Poukázal na skutečnost, že nakonec nebyl přijat návrh akčního plánu z roku 2015 zaměřeného na zlepšení situace těchto lidí.

ECRI proto doporučuje, aby Slovensko vyvinulo a provedlo plán na podporu práv LGBTI na rovnost, zvýšilo povědomí veřejnosti o problémech, kterým tato komunita čelí, a chránila ji před trestnými činy z nenávisti, projevy nenávisti a diskriminaci. Slovensko by mělo přestat nutit transsexuály, aby podstoupili sterilizaci, než mohou změnit své oficiálně registrované pohlaví, protože slovenská legislativa pro to nemá žádný základ a je to v rozporu s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva.

Eskalace nenávisti vůči menšinám

ECRI ve své zprávě uvádí, že došlo také k eskalaci nenávistných projevů vůči určitým skupinám, zejména Židům, muslimům, přistěhovalcům, Romům a černochům. Z internetu je odstraněn jen velmi malý obsah nenávisti a provozovatelé nevynucují dodržování svých etických kodexů.

Mnoho zločinů z nenávisti je neoznámeno úřadům, částečně proto, že oběti nedůvěřují policii. V této souvislosti ECRI doporučuje několik reforem trestního zákona, jako je zahrnutí rasistických, homofobních a transfobních motivů jako přitěžujících okolností do všech typů trestných činů.