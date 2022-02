ERRC: Srbská policie zbila romského chlapce za to, že nebyl připoután v taxíku

Policie v Srbsku (Ilustrační FOTO: Wikimedia Commons, Dickelbers)

Srbská policie vytáhla z vozu taxi 18letého romského chlapce a zbila ho. Informuje o tom Evropské centrum pro práva Romů na své webové stránce. Případ se měl stát 21. prosince 2021, když policejní hlídka ve městě Brus na jihu Srbska. Podle svědků policie mladíka z taxíku vytáhla a před zraky kolemjdoucích jej na ulici blízko poštovního úřadu zbila. Pak jej předvedla na policejní stanici, kde jej podle jeho výpovědi znovu policisté bili.

Policie jej později obvinila, že v autě nebyl připoután a uložila mu pokutu 15,000 dinárů (3.100 Kč) za to, že neměl u sebe občanský průkaz. Romský mladík neměl peníze, aby mohl do týdne pokutu zaplatit, takže mu pokuta byla navýšena na 30,000 dinárů (6.200 Kč).

Jeho otec sdělil ERRC, že má obavy že se policie vrátí a syna odvede, protože rodina nemá peníze na zaplacení pokuty. Jeden policista naznačil, že bude-li jim mladík činit nepříjemnosti (zjevně tím, že nahlásí tuto událost), policie se vrátí a život mu ještě více znepříjemní. Policista mu řekl, že mu dali “dárek od Santa Clause na rok 2021 a dostane ještě větší na rok 2022.“

Podle ERRC odvedl otec svého syna v doprovodu policistů do místní nemocnice, aby lékař prohlédl jeho zranění, která utrpěl. Lékařka, která chlapce prohlédla, nevydala žádnou lékařskou zprávu, protože tvrdila, že chlapec nemá žádná viditelná zranění.

Otec syna s modřinami na tváři a krku před nemocnicí vyfotografoval. Večer se do nemocnice se synem vrátil a žádal tutéž lékařku, aby jim napsala lékařskou zprávu. Lékařka jim řekla, že se neodváží napsat zprávu, která by byla proti policistům, a sdělila jim, že bude nejlepší požádat o prohlídku nemocnici v sousedním Kruševaci. Tam však Romové nemohli jet, protože si cestu do Kruševace a tím i lékařskou zprávu nemohli finančně dovolit.

Evropské centrum pro romská práva upozorňuje, že policejní brutalita proti Romům v Srbsku je poměrně častá, především proti romským mužům a chlapcům. V září 2021 zaslalo ERRC zprávu výboru OSN proti mučení, která se týkala množících se případů nelidského a degradujícího zacházení s Romy ze strany srbské policie. Dokument obsahuje důkazy policejního mučení Romů za účelem vynucení přiznání (dušení člověka igelitovým pytlem a držení pistole u jeho hlavy), vyhrožování odejmutí dětí rodinám, odepírání stravy a tekutin běhen výslechu, odepírání lékařské pomoci a právního poradenství a důkazy o bití neozbrojeného Roma skupinami policistů ve výslechových celách. Policisté, kteří se dopouštějí těchto porušování lidských práv nikdy nenesli důsledky za své chování, upozorňuje ERRC.