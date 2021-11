Europoslance návštěva romských osad na Slovensku šokovala. Lidé na území státu EU žijí ve strašlivých podmínkách

Návštěva europoslanců v romských osadách na Slovensku - listopad 2021 (FOTO: Facebook Lucia Ď. Nicholsonová)

Vláda Slovenské republiky musí přidat v začleňování znevýhodněných skupin. Konstatovala to delegace poslanců europarlamentu z Výboru Evropského parlamentu (EP) pro zaměstnanost a sociální věci, která navštívila romské osady na východním Slovensku. Delegace europoslanců navštívila romské sídliště Luník IX a romské osady v Drienovci, Dobšiné a v Trebišově.

Podle vedoucí delegace a předsedkyně výboru Lucie Ďuriš Nicholsonové má Slovensko vážný problém s dodržováním základních lidských práv v romských osadách. Připomněla také, že v některých zemích nedodržování principů právního státu ohrozilo čerpání eurofondů.

Podle jejích slov viděli dobré příklady, jako například na Luníku IX v Košicích, kde místní orgány na všech úrovních spolupracují s nevládními organizacemi, ale viděli i ty špatné. "Delegace EP viděla na území členského státu Evropské unie (EU) žít lidi v podmínkách zemí třetího světa," uvedla podle slovenských médií Ďuriš Nicholsonová.

Jak uvedl europoslanec Manuel Pizarro z Portugalska, v souvislosti s tím musí jednat slovenské orgány a evropské instituce společně. „Velmi na mě zapůsobilo to, co jsem během této návštěvy viděl v romských společenstvích na Slovensku. Životní podmínky těchto lidí jsou strašné – ženy, muži a mnoho dětí žije v extrémní chudobě, bez naplnění základních životních podmínek. Tato situace není přijatelná. Jako evropský politik se stydím za to, co jsem viděl,“ řekl Pizarro.

Po návratu do Bruselu má delegace v plánu jednání s dalšími výbory EP a vybranými eurokomisaři. V souvislosti s romskou tematikou chtějí vytvořit velkou alianci. Podle Ďuriš Nicholsonové neplánují zavádět omezující opatření. "Určitě napíšeme dopis, ve kterém nabídneme součinnost slovenským autoritám," uvedla Lucie Ďuriš Nicholsonová s tím, že by se opatření měla týkat i nastavení čerpání eurofondů.

Europoslanci chtějí také nabídnout implementaci projektů podle příkladu z jiných zemí. "Když se situace změní v osadách, tak se změní i život majority, která v blízkosti nich žije" doplnila Nicholsonová.

Cílem návštěvy východního Slovenska bylo zhodnotit realizaci projektů zaměřených na lepší začlenění znevýhodněných skupin na Slovensku. Europoslanci se setkali se zástupci nevládních organizací a představiteli veřejné správy včetně zmocněnkyně vlády pro romské komunity, veřejné ochránkyně práv či s představiteli Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR.