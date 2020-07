Firmy stahují reklamu z Facebooku a dalších sociálních sítí, protože nedělají dost proti nenávistným projevům

Kampaň Stop Hate for Profit.

Americká telekomunikační společnost Verizon Communications pozastaví v červenci svou reklamu na facebooku. Podpoří tak kampaň, která má upozornit na to, že tato sociální síť nedělá dost pro to, aby zastavila nenávistné projevy na svých platformách. Podobný krok ohlásil také britsko-nizozemský výrobce spotřebního zboží Unilever, který do konce roku přeruší inzerci ve Spojených státech na Facebooku, Instragramu i Twitteru.

Akcie společností Facebook a Twitter dnes kvůli bojkotu výrazně oslabovaly. "Reklamu pozastavujeme, dokud Facebook nevytvoří přijatelné řešení, které nás uklidní a které bude v souladu s řešením, jaké máme s YouTube a dalšími partnery," řekl mluvčí Verizonu. Unilever ve svém prohlášení poukázal mimo jiné na polarizovanou atmosféru před listopadovými prezidentskými volbami v USA.

Americké skupiny bránící lidská práva vyzvaly značky, aby podpořily kampaň Stop Hate for Profit (zastavme nenávist pro zisk), která protestuje proti laxnímu přístupu největší sociální sítě světa k nenávistným projevům, obtěžování a dezinformacím. Nezisková organizace Liga proti hanobení ADL v dopise inzerentům uvedla, že našla na facebooku reklamu Verizonu vedle videa obsahujícího antisemitskou rétoriku od konspirační skupiny QAnon.

K bojkotu reklamy se už připojily desítky firem. Z těch větších jsou to třeba výrobce zmrzliny Ben & Jerry's či outdoorového vybavení Patagonia a The North Face.

Ve snaze zmírnit škody Facebook tento týden zintenzivnil kontakt s inzerenty. Podle lidí z oboru ale nepřislíbil žádné konkrétní změny.

Jeden z největších inzerentů na facebooku, spotřebitelský gigant Procter & Gamble, ve středu sdělil, že uskuteční revizi reklamních platforem a přestane používat ty, na kterých najde nenávistný obsah. Odmítl však říct, zda dospěl k rozhodnutí v případě Facebooku.

Internetová reklama je pro Facebook hlavním zdrojem výnosů, které loni dosáhly 70,7 miliardy USD (1,7 bilionu Kč). Podle odhadu společnosti eMarketer by v letošním roce výnosy firmy z reklamy v USA měly stoupnout o pět procent na 31,4 miliardy USD.

Kampaň Stop Hate for Profit spustila minulý týden skupina zahrnující organizace jako ADL, asociaci bojující za práva nebělošského obyvatelstva NAACP či Color of Change (barva změny) usilující o širší politické zastoupení černošského obyvatelstva. Kampaň má být reakcí na to, že Facebook dlouhodobě umožňuje zveřejňovat na svých platformách rasistický, násilný a prokazatelně nepravdivý obsah. Vyzývá inzerenty, aby vyvinuli tlak na firmu, aby na svých platformách přijala přísnější opatření proti takovému obsahu, a aby v červenci pozastavili výdaje za reklamu na facebooku.

Zpráva Evropské komise tento měsíc uvedla, že Facebook loni odstranil 86 procent nenávistných projevů. O rok dříve to bylo 82,6 procenta. Facebook tvrdí, že téměř veškerý obsah, který porušuje jeho zásady, je automaticky rozpoznán systémem a odstraněn ještě před oznámením.