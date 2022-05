Fotbalista Kristián Bari debutoval v první lize. Na rozdíl od svého otce se nepotkává s rasismem

(FOTO: Instagram Kristiána Bariho)

Fotbalista slovenské Žiliny Kristián Bari (21) si o víkendu poprvé zahrál v prvoligovém zápase. Utkání vyhrála hostující Trnava 2:1, na brance domácích si ale Bari připsal zásluhu.

„Chtěl bych poděkovat trenérovi za to, že mi dal šanci. Prožíval jsem nádherné pocity. Hned při debutu jsem nahrál na gól, což byl bonus. Škoda jen, že jsme nebodovali,“ přiblížil Bari pro server cas.sk. Syn bývalého útočníka Eugena Bariho (50), kterého provázela pověst prvního Roma, který se výrazně prosadil ve fotbale na Slovensku, má na reakce fanoušků větší štěstí než otec.

Toho kvůli původu z týmu Dunajské Stredy vystrnadil trenér, z Nitry fanoušci. „Otec mi o tom vyprávěl a apeloval na mě, abych případný rasismus hodil za hlavu a soustředil se jen na fotbal. On sám si to bral k srdci a říká, že dnes by reagoval jinak. Já jsem se však naštěstí doteď s ničím takovým nepotkal,“ uvedl pro Nový Čas Kristián.