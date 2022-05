FOTO a VIDEO: Na jihu Francie se uskutečnila tradiční pouť Kali Sára. Navštívilo ji desetitisíce Romů z celého světa

Tradiční pouť Kali Sára, oslava patronky Romů svaté Sáry - 24. 5. 2022 (FOTO: Anna Chválová)

V úterý 24. května se po dvouleté pauze kvůli pandemii COVID-19 uskutečnila tradiční pouť Kali Sára, oslava patronky Romů svaté Sáry. Festival se pravidelně koná v městečku Tří Marií, Saintes Marie de la Mer na jihu Francie, kam každoročně zavítají desítky tisíc Romů z celé Evropy.

Obřad k uctění památky Kali Sáry se každoročně odehrává 24. května ‒ na počest tří Marií (Matky apoštolů Jana a Jakuba, Marie Salomé a Marie Magdalény).

Po slavnostní mši se otevírá podzemní krypta kostela Notre-Dame-de-la-Mer, v níž je umístěna socha svaté Sáry. Lidé k ní přicházejí, modlí se. Nosí jí dárky. Před kostelem se setkávajíi poutníci, všude hraje muzika, restaurace nabízejí spoustu vynikajícího jídla, na velkém tržišti si poutníci mohou od romských prodavačů zakoupit různé zboží, suvenýry na památku z cesty.

V průběhu ceremonie je pak Kali Sára ozdobená rouchy a šátky umístěna na podstavec propletený květinami, jež nese na ramenou několik Romů za přítomnosti romských strážců na bílých koních až ke břehům Středozemního moře. Tam je ponořena do vody, aby smyla utrpení poutníků, a poté je odnesena zpět do kostela. To vše za doprovodu romské hudby a zpěvu.

První zmínka o svaté Sáře se objevila v literatuře v Pověstech a svatých Mariích z roku 1521 od Vincenta Pilippona. Za zmínku take stojí kniha Tziganes od Franze deVille vydaná v roce 1956 v Brusselu, ve které se svatá Sára přímo označuje jako žena romského původu.

Se svatou Sárou se pojí různé verze příběhu, vysvětlující její původ. Romský příběh vypráví o Sáře jako o ženě vznešené krve, žijící na pobřeží Středozemního moře v jižní Francii. Jednoho dne se jí zjevil Bůh a řekl jí, že připlují tři nejvěrnější následovnice Ježíše. Když je přišla přivítat na pobřeží, viděla, že se s nimi převrátila loď. Sára neváhala, rozprostřela na vodě svůj plášť a použila jej jako plavidlo tak, aby se k nim přiblížila a všechny tři (v současnosti existují už pouze dvě) lodě zachránila. Poté, co ji Marie pokřtily, Sára rozšiřovala dobrotu a křesťanství mezi svými lidmi.

Oslavy svaté Sáry se nekonají jen v Saintes Marie de la Mer. Jak uvádí Ronald Lee, romský spisovatel a badatel, podobné ceremonie, ačkoliv v menším měřítku, existují i v mnoha jiných státech Evropy, např. v Polsku, na Slovensku či v balkánských zemích. Na základě zjištění indických historiků jsou oslavy téměř identické s ceremoniemi okolo hindské bohyně Durga, jež je známá také jako Kálí. Zmínky v hinduistických náboženských knihách potvrzují, že svatá Sára a indická bohyně Kálí jsou jedna a tatáž osoba. Tradice se tak zřejmě díky ústnímu přenášení rozšířila z Indie do křesťanské Evropy.

