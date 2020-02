Google zablokoval reklamní spoty straně Smer bývalého premiéra Fica. Měly podněcovat k nenávisti

Robert Fico (FOTO: Xmetov)

Společnost Google zablokoval zhruba tři desítky volebních reklam slovenské politické strany Smer, kteoru vede bývalý premiér robert Fico, kvůli tomu, že zkreslují pravdu a podněcují nenávist. Informoval o tom média..

Jednalo se převážně o bannerové reklamy, ale i o dvě videa zveřejněná na YouTube. Podle serveru Aktuality.sk Google zablokoval video, kde bývalý prezident Andrej Kiska tvrdí, že by po volbách prosadil přijetí tisíců uprchlíků. U stejného videa odmítl YouTube vyplácet finance za reklamu jeho autorům kvůli tomu, že podněcuje k nenávisti.

"Jako nový premiér všem ukážu, že jsme moderní a bohatá země. Přijmeme tisíce imigrantů. Máme morální povinnost pomoci těmto a podělit se s nimi o naše bohatství," tvrdil hlas podobný bývalému prezidentovi Slovenska Andreji Kiskovi ve videu zveřejněnou v kampani strany Smer.

Google důvod zablokování dalších reklamních spotů neuvedl, ale podle serveru Aktuality.sk se jedná o stejný důvod.

Podle předvolebních průzkumů Smer stále vede, ale postupně podporu ztrácí.

Podle průzkumu agentury AKO Focus by teď Smer získal 17,2 procenta hlasů a těsně za ním s 16,4 procenta hlasů by skončilo opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). Andrej Kiska se svou stranou Za lidi by pravděpodobně získal 8,2 procenta hlasů.

Parlamentní volby se na Slovensku uskuteční 29. února.