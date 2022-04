Gypsy King Tyson Fury obhájil titul mistra světa v boxu

Boxer Tyson Fury 23. dubna 2022 uhájil mistrovský pás organizace WBC v těžké váze, když porazil svého krajana Dilliana Whytea. (FOTO: repro video Facebook, koláž: Romea.cz)

Britský boxer Tyson Fury knokautoval v titulovém zápase v londýnském Wembley v šestém kole krajana Dilliana Whytea a uhájil mistrovský pás organizace WBC v těžké váze. Třiatřicetiletý šampion zaznamenal 32. vítězství v profesionálním ringu, z něhož odchází neporažen.

Před duelem totiž avizoval, že souboj s Whytem bude jeho poslední. "Slíbil jsem své úžasné ženě Paris, že po tomhle souboji bude konec. A myslel jsem to vážně," prohlásil Fury.

Jeho manželka nicméně naznačila, že nemuselo jít o poslední zápas. "Chci, aby skončil. Už nemusí nikomu nic dokazovat. Jedině kdyby došlo na sjednocovací zápas. To je jediný důvod, proč by se do ringu vrátil," prohlásila.

Fury poslal Whytea na zem před 94 tisíci diváků pravým zvedákem na bradu. O rok starší vyzyvatel se sice zvedl, nebyl ale zjevně schopen pokračovat a rozhodčí zápas ukončil.

"Dillian je válečník a věřím, že jednou bude mistrem světa. Je silný jako býk a má srdce lva. Ale dneska narazil jednoho z nejlepších boxerů v historii těžké váhy. A bohužel pro Dilliana jsem to byl já," dodal Fury.

Populární "Gyspy King" zaznamenal ve 33. duelu 32. vítězství, z toho 23 k.o. Nevyhrál pouze první ze tří duelů s Američanem Deontayem Wilderem v prosinci 2018, který skončil remízou. Whyte utrpěl třetí porážku při 28 výhrách (19 k.o.).

Původně Fury usiloval o takzvaný sjednocovací souboj s krajanem Anthonym Joshuou, jenže ten o zbylé pásy hlavních organizací WBA, IBF a WBO loni v září přišel po porážce od ukrajinského vyzyvatele Alexandra Usyka.

Souboj s Whytem byl o 41 milionů dolarů, Fury dostal ze štědré odměny 80 procent.

Tyson Fury, kterému se přezdívá Gypsy King, se narodil v Manchesteru v rodině irských travelerů. Jeho otec mu dal jméno Tyson po světovém boxerském šampionu Miku Tysonovi. Fury se hrdě hlásí ke svému romskému původu. "Jsem hrdý na to, kdo jsem," říká o svém romském původu. "Jsem rád, že jsem Rom. Travelerský původ mi dává odhodlání a vůli vyhrát, sáhnout si na úplné dno. Ve mě neexistuje žádné poraženectví. Jako traveler nikdy ničeho nelituji. Vím co mám dělat a jak jít dál," řekl již dříve odhodlaně Tyson Fury.

Skupiny travellerů představovaly původně neromské neusazené obyvatelstvo s kočovným způsobem obživy, které existovaly na britských ostrovech pravděpodobně ještě před příchodem prvních romských obyvatel na začátku 16.století. Jelikož traveleři a tehdejší Romové měli podobný způsob života, jejich vzájemná provázanost se prohlubovala prostřednictvím smíšených sňatků a většinové obyvatelstvo je dodnes vnímá v podstatě jako jednolitou skupinu.