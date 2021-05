Herecká asociace Equity: Romové se v dramatech, komediích a filmech téměř vůbec neobjevují. Je velmi vzácné, když Rom hraje například pošťáka nebo obchodníka

Ilustrační FOTO

Romové se v televizním vysílání objevují málokdy, a pokud už se tak stane, jedná se většinou o nějaký dokument. V dramatech, komediích a filmech se Romové neobjevují téměř vůbec. Upozornila na to herecká asociace Equity, která sdružuje téměř 50 tisíc umělců z Velké Británie, a založila síť s názvem Gypsy, Roma and Traveller (GRT). Asociace ve svém prohlášení uvedla, že i když se objevují určité snahy, jak zapojit romské umělce do televizního vysílání, tak realizace stále pokulhává. Informovala o tom BBC.

Equity uvedla, že k nedostatečnému zapojování Romů do tohoto odvětví dochází hlavně kvůli tomu, že o romské komunitě není v obecném povědomí dostatečná znalost. „Existují romští umělci, kteří mohou v tomto odvětví hrát důležitou roli. Od herců až po scénáristy,“ uvedla organizace.

Martin “Beanz“ Warde, stand up komik z Galway, je jeden z těch, kteří volají po větší inkluzi. Podle Warde je hlavním problémem romské komunity to, že nejsou dostatečně zastoupeni v médiích. „Objevujeme se pouze v rozhovorech, dokumentárních filmech, nebo v prohlášeních, která jsou spojena s naší komunitou. To vždy jen na pár sekund,“ uvedl Warde.

„Je důležité, aby sami Romové a Traveleři hráli v televizi, protože pokud budou jiní lidé hrát nás, často bude docházet k tomu, že se budou v televizi objevovat stereotypy,“ dodal Warde, který vytvořil sitcom o životě Travelerů a natáčí ho ve svém karavanu.

Emaleigh Conn, která pochází z romské rodiny uvedla, že její romský původ ji v kariéře posunul hodně kupředu, ale nebylo o něm jednoduché hovořit. „Dlouho jsme to s maminkou nikomu neřekly. Skrývaly jsme to, a protože jsme světlé, tak to bylo jednoduché. Když pak ale moje maminka začala v práci říkat lidem, že je Romka, začala jsem mít pocit, že to můžu říct i já. Řekla jsem to tedy kolegům a přátelům,“ řekla jednadvacetiletá herečka z Birminghamu, která spoluvytváří inkluzivní divadlo a je součástí asociace Equity.

„Je velmi vzácné, když Rom hraje pošťáka nebo obchodníka, i když ve skutečnosti tyto profese také zastávají,“ uvedla Conn s tím, že pokrok bude patrný, až se role Romů v televizi odkloní od stereotypů.

„Je také důležité, aby se Romové také podíleli na psaní scénářů, protože také díky tomu se nebudou v televizi stereotypy objevovat,“ dodala na závěr Emaleigh Conn.