HOAX: Generální ředitel Pfizeru nebyl zatčen, jak se šíří po sociální síti Facebook

Generální ředitel farmaceutické společnosti Pfizer Albert Bourla

I mezi Romy na Facebooku se šíří příspěvek, podle kterého byl zatčen generální ředitel farmaceutické společnosti Pfizer Albert Bourla. Ten se však poté, co měl být zatčen, objevil v živém televizním rozhovoru. Smyšlená zpráva pochází z kanadského webu, který opakovaně zveřejňuje nepravdivé informace o očkování proti covidu-19 a přichází s vymyšlenými zprávami o zatčení významných osob. Dezinformaci vyvrátil server Demagog.cz.

Autor příspěvku uvádí, že Albert Bourla, generální ředitel společnosti Pfizer, která vyrábí v Česku nejrozšířenější očkovací látku proti covidu-19, byl zatčen 5. listopadu 2021. Měl být obviněn z „podvodu za svou roli při klamání zákazníků ohledně účinnosti „vakcíny“ proti COVID-19“. O případu údajně informoval nejmenovaný agent FBI.

Informace se podle serveru Demagog.cz poprvé objevila 5. listopadu ráno na kanadském webu Conservative Beaver. Ten uvádí, že Bourla byl zatčen to ráno ve svém domě ve Scarsdale na předměstí New Yorku. Conservative Beaver se odvolává na slova „agenta FBI“.

Albert Bourla ale zjevně zatčen nebyl. Ve stejný den ráno například vystoupil v živém rozhovoru na CNN a CNBC, po poledni pak poskytl rozhovor stanici Fox. Žádná seriózní média se o tom, že by měl být šéf Pfizeru zatčen, nezmiňují. To, že by byl Bourla zatčen ve svém domě ve Scarsdale, popřela společnost Pfizer a také místní policie. Podle policie Albert Bourla v dané oblasti vůbec nežije.