Kdo útočil na Kongres a podporuje Trumpa: Neonacisté, popírači holokaustu, rasističtí příznivci bílé nadřazenosti a příznivci konspiračního hnutí QAnon

Identifikace jednoho z neonacistů, kteří ve středu 6. 1. 2021 zaútočili na budovu Kongresu (FOTO: @sparrowmedia)

Média postupně začínají identifikovat, kdo byli lidé, kteří včera na popud bývalého prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kongresu ve Washingtonu. Mezi účastníky nepokojů byli mimo jiné členové různých neonacistických uskupení a také příznivci konspirační teorie QAnon.

Jde o bezprecedentní útok na americký "chrám demokracie", který nemá v historii USA obdoby. Teroristé vtrhli do budov Kapitolu a narušili jednání obou komor Kongresu. Nepořádek a materiální škody v budově, poničené vybavení novinářů, několik zraněných a čtyři mrtví. Takový je účet středečního teroristického útoku příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Média po šokujících scénách popisovala události z pohledu těch, kdo po vpádu výtržníků zůstali uvnitř budovy. Novináři a poradci zákonodárců se skrývali, kde to jen šlo, v místnostech vznikaly barikády. Někteří z kongresmanů, kteří nebyli evakuováni, uvedli, že se připravovali na boj.

Watch @robertmooreitv's report from inside the Capitol building as the extraordinary events unfolded in Washington DChttps://t.co/krCQf1uQbx pic.twitter.com/SiWbzF5Nzs — ITV News (@itvnews) January 6, 2021

Kdo tedy jsou podporovatelé Donalda Trumpa a útočníci na budovu Kongresu? I přestože se začínají vynořovat ze strany extremistů, krajní pravice a některých republikánů absurdní konstrukce o útoku převlečených členů Antify, média teroristy jednoznačně identifikují jako popírače holokaustu, rasistické příznivce bílé nadřazenosti a příznivce konspiračního hnutí QAnon.

Na několika fotografiích a na videích je vidět například muž s mikinou a nápisem Tábor Osvětim, lebkou a podtitulkem práce osvobozuje, tedy nápisem na bráně koncentračního tábora v Osvětimi.

A “Camp Auschwitz” shirt. This is who these people are.



You can draw a straight line from today back to Charlottesville, where the neo-Nazis proclaimed: “Next stop Charlottesville. Final stop, Auschwitz." https://t.co/2xGFZMb9iK — Amy Spitalnick (@amyspitalnick) January 6, 2021

Do Kapitolu vtrhli i členové neonacistické skupiny Proud Boys, kteří jíž před demonstrací avizovali, že nepřijdou tentokrát ve své tradiční černo-žluté uniformě ale, že splynou s davem a budou se černým oblečením podobat sympatizantům hnutí Antifa.

Nechyběly ani další známé tváře americké neonacistické scény. Na Twitteru byl identifikován Tim „Baked Alaska“ Gionet, který je známý jakopopírač holokaustu a neonacista. Na fotografii vedle něj je i Nick Fuentes, autor podcastu America First.

V Kapitolu byl i Jason Tankersley, americký neonacista. Muž v kožešině vedle něj je potetovaný několika severskými symboly, které američtí zastánci bílé nadřazenosti vzali za své a patří také k příznivcům konspiračního hnutí QAnon. Jaku Angelimu se kvůli převleku s rohy začalo říkat také QAnon Šaman. Několik dalších příznivců hnutí byla vidět přímo v budově kongresu, mnoho dalších pak před ní.

Coincidently the gentleman to his right (Jason Tankersley) is also a Neo-Nazi. Here are a few photos of his myriad looks his tattoos, however are a little less subtle. pic.twitter.com/0acf5ookZf — The Sparrow Project (@sparrowmedia) January 6, 2021

Útoku na Kapitol se zúčastnil i Matthew Heimbach, který má napojení na americké White power organizace a Ku-Klux-Klan. Je zakladatelem americké fašistické Traditionalist Workers Party (TWP). V roce 2016 se Heimbach zúčastnil v Praze demonstrace, kterou tehdy pořádala Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS). V roce 2014 přijel na pozvání DSSS na demonstraci do Brna. Heimbach je křesťanský extrémista a aktivní neonacista se silně rasistickými názory. Při svém studiu na Towsonově univerzitě v Marylandu založil a vedl rasistickou skupinu tzv. Bílou Studentskou Unii (WSU).