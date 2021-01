Konspirátoři a příznivci Trumpa prožívají zklamání. Čekali zatčení Bidena a dalších lídrů Demokratické strany, nic z toho se však nekonalo

Ilustrační FOTO: Marc Nozell, Wikimedia Commons

Zatímco příznivci nového amerického prezidenta Joea Bidena slavili, stoupenci populární konspirační teorie QAnon po jeho inauguraci zažívali šok a zklamání. Mnozí věřili, že inaugurační středa 20. ledna bude dnem, kdy nastane "velké procitnutí" a dojde k potrestání "satanistických pedofilů" v čele s lídry Demokratické strany. Místo toho se její zástupce stal hlavou státu a procitají naopak následovníci internetové osobnosti známé jako Q. Média ale upozorňují, že mnohé členy konspirační komunity ani tato rána nemusí odradit a že hnutí nejspíš jen tak nezmizí.

Den inaugurace byl jen posledním v řadě milníků, ke kterým se příslušníci QAnon upínali. Anonymní lídr hnutí (nebo lídři), označovaný jako Q, avizoval bezprostřední zatýkání spiklenců z tzv. hlubokého státu už na samém počátku svého působení na podzim 2017. Zúčtování se skupinou politiků, podnikatelů a celebrit, které prý ovládají svět a provozují obchod s dětmi, ale nepřicházelo a datum soudného dne, jehož součástí měly být i masové popravy, se posouvalo.

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ JEDNOHO Z DEZINFORMÁTORŮ

Jako hlavní strůjce skryté války proti "deep state" byl při tom vnímán bývalý americký prezident Donald Trump, dění po podzimních prezidentských volbách proto bylo pro stoupence QAnon obzvláště významné. Mnozí z nich se 6. ledna zapojili do napadení washingtonského Kapitolu, "bouři" ohlašovanou Q tím ale nespustili. A o dva týdny později Trump opustil Bílý dům, aniž by ohlásil zatýkání svých údajných nepřátel.

Nesmysl o zatýkání se šířil i mezi českými konspirátory a dezinformátory. Například Pavel Zítko ještě 18. ledna tvrdil, že k žádné inauguraci nedojde. "Joe Biden před hodinou abdikoval. To je ta flash zpráva, na kterou jsem čekali a na kterou čekalo lidstvo," oznámil svým 23 tisícům fanouškům za zvuků americké hymny zcela vážně jeden z českých dezinformátorů. Jeho video má 42 tisíc zhlédnutí a tisíce souhlasných a obdivných komentářů.

Podle zpravodajské společnosti BBC přicházely po inauguraci z tábora QAnon zoufalé a udivené reakce. "Chce se mi zvracet. Je mi nanic ze všech dezinformací a falešných nadějí," napsal jeden člen skupiny na platformě Telegram. "Je po všem a nás vodili za nos," uvedl jiný. Rezignovaný vzkaz zaslal svým 120.000 fanouškům na Telegramu i Ron Watkins, což je prominentní hlasatel QAnon, u kterého panuje jisté podezření, že alespoň určitý čas nahrával příspěvky na účtu Q. "Dali jsme tomu všechno. Teď musíme držet hlavy nahoře a vrátit se ke svým životům nejlépe, jak to dovedeme," napsal.

Kolik lidí nepodložené konspirační teorii zasvětilo část svého života, nelze s jistotou tvrdit. Dění na sociálních sítích v posledních měsících však nasvědčuje tomu, že jsou jich statisíce a možná miliony. Dosah QAnon se velmi těžko odhaduje i proto, že konspirační teorie o vlivných "pedofilech" se postupně proplétá s dalšími dezinformacemi a někteří lidé se mohou hlásit jen k části této směsice.

S jedním takovým člověkem ve středu ve Washingtonu hovořila televize CNN. William Wieting řekl, že v QAnon nevěří, ráno před inaugurací nicméně vyjádřil přesvědčení, že Biden nakonec do úřadu uveden nebude, protože Trump vyhlásí stanné právo. Po inauguraci popsal své pocity takto: "Byl jsem prostě v šoku a musel jsem všechno přehodnotit, jak teď bude vypadat můj život, protože je to tak jiné, než bylo moje očekávání. A opravdu jsem se tady procházel a říkal si 'Co teď?'."

Šok zažívala i Tiffany z Oklahomy, s níž mluvil deník The Washington Post (WP). Maminka dvou dětí čekala masové zatýkání Trumpových oponentů, i tak ale nakonec dospěla k názoru, že všechno stále běží podle plánu předpovědeného lídrem Q. "Jsme teprve na začátku," řekla.

"Je spousta následovníků QAnon, kteří jsou velmi naštvaní a rozčarovaní, protože si uvědomili, že byli mystifikováni. Také je ale mnoho lidí, kteří stále zvyšují sázky, stále důvěřují plánu," hodnotil situaci Travis View, který je jedním z tvůrců podcastu QAnon Anonymous. Podle něj je pravděpodobné, že QAnon zavrhne menšina dosavadních stoupenců.

V některých fórech se už ve středu živě diskutovalo o tom, že komunita možná Bidena špatně odhadla a že nový prezident by mohl také být součástí tažení proti globálnímu spiknutí. Deník WP kromě začínající adaptace komunity na novou realitu upozorňuje i na jiný jev. "Teď, když Q zmizel a Trump je mimo úřad, snaží se z mocenského vakua těžit jiné extremistické skupiny, které cílí na rozčarované věřící ve snaze radikalizovat je pro nový účel," píše list.

Následovníci Q, který se po podzimních volbách prakticky odmlčel, se nového vzkazu ani v den inaugurace nedočkali. Ostře sledovaný účet na sociální síti 8kun nový příspěvek nezveřejnil už přes šest týdnů.