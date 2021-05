Křesťané, muslimové i židé pod jednou střechou. V Berlíně vzniká unikátní svatostánek!

Bazilika sv. Mikuláše v Trnavě (FOTO: Kiwiev, Wikimedia Commons)

V Berlíně byl dnes položen základní kámen budovy House of One (Dům Jednoho), který má sloužit jako místo modliteb pro křesťany, muslimy i židy. Předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble při příležitosti zahájení stavby řekl, že jde o místo tolerance a otevřenosti.

Příslušníci různých náboženství budou moci v německé metropoli pořádat své bohoslužby v budoucnu pod jednou střechou. Budova má vyrůst během příštích čtyř let v Lipské ulici (Leipziger Strasse) v centru hlavního města. House of One má sloužit zároveň jako kostel, synagoga a mešita, a bude tedy podle představ iniciátorů sloužit věřícím tří velkých monoteistických náboženství.

Svatostánek vzniká jako místo porozumění mezi náboženstvími z iniciativy faráře Georga Hoberga, rabína Andrease Nachamy a imáma Kadira Sanciho, kteří projekt spustili před deseti lety. Náklady na něj obnáší 47 milionů eur (1,2 miliardy korun), z nichž spolková vláda přispěje 20 miliony eur. Dalších deset milionů eur přislíbila spolková země Berlín. Velká část stavebních nákladů je mezitím pokryta z darů a příspěvků. Ty mají zajistit i zbývajících téměř osm milionů eur.

Šéf Spolkového sněmu Schäuble dnes podle agentury DPA hovořil o "místu tolerance a otevřenosti", na němž se potkávají spiritualita a rozum. House of One podle něj má i velkou teologickou ambici.

"Otevřeně vnímat duchovní perspektivy, ve vzájemném respektu - aniž bychom si přitom sami nárokovali zcela reprezentovat židovství, křesťanství a islám," řekl Schäuble, který zároveň pranýřoval fanatismus a násilí. "Vidíme to i v Německu: Poslední antisemitské výtržnosti jako důsledek eskalace násilí v Izraeli zneužívají náboženství k politickým účelům," řekl Schäuble.

Starosta Berlína Michael Müller zdůraznil, že pro nenávist, násilí, antisemitismus i islamofobii, rasismus a podněcování k nenávisti není ve svobodné německé společnosti místo.

"Berlín se hlásí k toleranci a otevřenosti vůči světu," zní podle Müllera dnešní poselství z německé metropole. Cihlová sakrální stavba vysoká 46 metrů vzniká podle návrhů berlínského architektonického studia Kuehn Malvezzi na základech někdejšího kostela sv. Petra, který byl za 2. světové války poničen a za komunistického režimu v Německé demokratické republice.

Než na podzim začnou samotné stavební práce, bude na místě pokračovat archeologický průzkum. Na někdejším hřbitově kostela zatím archeologové objevili téměř 4000 koster.