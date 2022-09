Maďarský neonacistický vrah po 13 letech od vraždění Romů přiznal vinu a potvrdil, že dva členové vraždícího gangu jsou stále na svobodě

Pozůstalí po obětech rasistických vrahů v Maďarsku, během pohřbu. Foto: Archiv Romea.cz

Třináct let po šokujícím sériovém vraždění Romů v Maďarsku přiznal Árpád Kiss, který byl odsouzen jako hlava neonacistického vraždícího gangu, v exkluzívním rozhovoru z vězení pro pravicový zpravodajský portál Magyar Nemzet svou vinu. Upozornil na to server Evropského centra pro práva Romů (ERRC).

Kiss rovněž potvrdil, že dva členové vraždícího gangu zůstali na svobodě, i když jejich identita byla policii známa. Istvan Csontos, odsouzený na 13 let jako řidič vrahů, byl 20 srpna propuštěn z vězení.

V době od července 2008 do srpna 2009 bylo zabito šest Romů a dalších 50 zraněno. Policejní vyšetřování bylo poznamenáno institucionálním rasismem, ledabylostí a hloupostí. Píše Bernard Rorke na serveru ERRC.

Policie odmítla uznat, že se jednalo o rasově motivovaný zločin. Když přijela policie na místo dvojí vraždy a našla těla zastřelených Roberta Csorby a jeho pětiletého syna Robiky v domě zapáleného prchajícími vrahy, dokonce popřela, že došlo ke zločinu.

Později téhož dne vydala policie prohlášení, že “požár v Tatárszentgyörgy, při kterém zemřeli dva lidé, byl způsoben elektrickým zkratem.“ Policie se musela vrátit na místo činu, protože rodina nalezla stopy a použité náboje v zakrvaveném sněhu. Jeden z policistů se dokonce na stopy šlépějí vymočil.

Árpád Kiss: “Jsem přesvědčen, že jsem poskytl vyšetřovatelům veškeré informace. Takže šest se nás účastnilo plánování a provedení série útoků na Romy. Čtyři z nás byli obviněni ale další dva utekli se vším. To je pro mě šokující.”

Až po zastřelení Jenő Koky v květnu 2009, kdy odcházel z domova na noční směnu v místní továrně v Tiszalöku, policie nakonec přiznala, že ta zvěrstva spolu pravděpodobně souvisela a byla spáchána čtyřčlennou skupinou s vojenskou zkušeností.

Vrahy však policie nedopadla a tak nezabránila poslednímu útoku v srpnu 2009, kdy střelci vnikli násilně do domu Marie Baloghové ve vesnici Kisléta, zavraždili ji v posteli a vážně zranili její třináctiletou dceru Ketrin. Vrazi byly později téhož měsíce dopadeni.

V srpnu 2013 dostal trest doživotí Árpád Kiss, jeho bratr István Kiss a Zsolt Pető. Čtvrtý obžalovaný, Istvan Csontos, byl odsouzen ke 13 letům vězení.

Romský aktivista Horváth Aladár poté označil soudní líčení jako “třetí kategorie” a namítl, že soud naprosto nevzal na vědomí otázku politické motivace činů a spoluvinu úřadů, což mělo za následek jejich zfušované vyšetřování. Všeobecné znepokojení rovněž vzbuzovala neschopnost vyšetřovatelů zjistit, jak zločinci získali prostředky a jak se vyškolili na vraždění tohoto typu, zatímco se je tak dlouho nepodařilo odhalit.

Německý Spiegel online odhalil některé znepokojující aspekty vyšetřování: dva pravicoví extrémisté zapojeni do vraždění byli tajně sledováni, ale monitorování bylo krátce před jejich akcí zastaveno. Čtvrtý obviněný byl údajně informátor vojenského zpravodajství i v době spáchání těchto zločinů. A snad nejvíce průkazné bylo, že testy DNA prokázaly, že dva další pachatelé ukradli zbraně a účastnili se jedné z vražd. Vyšetřovatelé tehdy tvrdili, že z důvodu národní bezpečnosti nemohli prozradit, zda byly tyto osoby vyšetřovány.

V interview pro Magyar Nemzet, trval Kiss na tom, že vyšetřovatelům poskytl detaily o dvou dalších pachatelích. Jednoho z nich popsal jako činitele v městské radě za Jobbik, kterého on a jeho komplici léta znali. Druhý, který obstaral střelivo a peníze, pracoval v obchodě se zbraněmi, ale nebyl dokonce vyšetřován ani jako svědek.

“Jsem přesvědčen, že jsem poskytl vyšetřovatelům veškeré informace. Takže šest se nás účastnilo plánování a provedení série útoků na Romy. Čtyři z nás byli obviněni ale další dva utekli se vším. To je pro mě šokující,” řekl Kiss v interview pro Magyar Nemzet.

Vinu za spáchané zločiny svalil na svého bratra: “Účastnil jsem se těch akcí, se kterými jsem ideologicky nesouhlasil. Všechny pachatele jsem poznal prostřednictvím svého bratra. Bratrovi jsem věřil a ve všem jsem mu pomáhal. I když jsem věděl, že to, co děláme, je špatné. Ale slíbil jsem, že bratra podpořím v čemkoli, co dělá…”

Podle závěrečného rozsudku byl však Kiss vůdcem vraždícího komanda. V roce 2016 potvrdil Nejvyšší soud Maďarska odsouzení na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění pro ony tři pachatele, kteří v tomto okamžiku vyčerpali všechny možnosti odvolání.