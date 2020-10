Marián Kotleba byl odsouzen na 4 roky a 4 měsíce do vězení. Spáchal trestný čin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod

Marian Kotleba předseda strany ĽSNS, která se otevřeně hlásí k fašistické historii Slovenska. (FOTO: Wikipedia.org)

Marián Kotleba je vinen z toho, že jako předseda ĽSNS a banskobystrický župan rozdával šeky v hodnotě 1488 eur, přičemž čísla 14 a 88 jsou neonacistickými šiframi. Specializovaný trestní soud v Pezinku ho za to odsoudil k trestu odnětí svobody na 4 roky a 4 měsíce. Má být zařazen do ústavu pro výkon trestu s minimálním stupněm ostrahy. Verdikt, který soud vynesl po více než sedmihodinové závěrečné řeči Kotleby a po jeho následném posledním slově, není pravomocný. Proti rozhodnutí soudu se Kotleba odvolá, a tak bude muset v kauze ještě rozhodovat Nejvyšší soud. Kdyby ten rozsudek potvrdil, Kotleba by přišel o mandát poslance.

Soudkyně: Samotná čísla nic neznamenají, smysl mají pouze ve spojení s extremismem

Kotleba podle soudkyně spáchal trestný čin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod. Kotleba byl tedy odsouzen podle přísnějšího paragrafu, než byl původně obžalován.

Soudkyňa Růžena Sabová poukázala na to, že Kotleba spáchal trestný čin veřejně za přítomnosti asi 300 lidí. Svědek Peter Demjan, který peníze od Kotleby dostal, předložil darovací smlouvu, na níž podle soudu nebyla jako dárkyně uvedená strana, ale samotný Kotleba. To podle soudu významně zpochybňuje verzi obhajoby, podle níž šlo o sbírku strany.

Soudkyně: "Samotná čísla nemají žádný význam. Takové čísla mají význam pouze ve spojení s extremismem."

Soudkyně dále uvedla, že v úvahu vzala i výpověď statutárního zástupce hokejového klubu HC Veľký Krtíš Igora Talpáše, který před vyšetřovatelům před třemi lety vypověděl o tom, jak župana žádal o dotaci ve výši od 0 do 1500 eur. Z bánskobystrického kraje jim na účet přišlo 1488 eur.

Samotná čísla podle soudkyně nemají žádný význam a pokud bychom přijali argumenty obhajoby, která tvrdila, že by měli být stíháni všichni, kteří čísla 14 a 18 používají, tato čísla by nelogicky a nepřirozeně zmizely ze života. Takové čísla mají podle ní význam pouze ve spojení s extremismem. "Proto se soud zaměřil na zkoumání toho, zda takové okolnosti byly zjištěny na straně obžalovaného v době, kdy tato čísla prezentoval na veřejnosti," uvedla soudkyně Růžena Sabová.

Na akci 14. března 2017, kde se rozdávaly šeky, Kotleba navíc podle soudkyně oslavoval Jozefa Tisa. Tiso byl však podle ní jako nejvyšší představitel státu mimo jiné zodpovědný za perzekuci Romů.

Prokurátor Tomáš Honz označil dnešní rozsudek jako přelomový. Podle něj ovlivní právní praxi na Slovensku. "Těžko se mi mluví, trošku jsem dojatý. Patnáct let od zrušení Slovenské pospolitosti se konečně Slovenská republika dočkala rozsudku proti vrcholnému představiteli extremismu. Kotleba si zasloužil nepodmíněný trest odnětí svobody. Je to vzkaz pro všechny demokraticky smýšlejících lidí, že soudy a prokuratura se zastanou lidí, kteří jsou oběťmi fašmizmu a extremismu," uvedl pro média Tomáš Honz těsně po vyhlášení rozsudku.

Podle Honze by nový generální prokurátor měl přemýšlet nad novou žalobou, aby bbyla rozpuštěna ĽSNS.

Kotelba: Obžaloba je vykonstruovaná

Kotleba po vynesení verdiktu tvrdil, že šlo o verdikt na politickou objednávku. "Čekal jsme zproštění. Ten rozsudek byl napsán dopředu, byla to připravená věc. Soudkyně nevzala v úvahu ani jeden argument mé obhajoby," řekl Kotleba novinářům a ohlásil, že se proti verdiktu soudu odvolá.

Kotleba už v závěrečné řeči označil obžalobu za vykonstruovanou. Během závěrečné řeči obžalovaného soudkyně uložila Kotlebovi pokutu 500 eur (13.500 korun) za to, že se podle ní navzdory upozornění nevyjadřoval ke kauze.

"Nikde v platné legislativě není napsáno, že byste se tím, že darujete rodině jakoukoliv částku zdaněných peněz, měli dopustit trestného činu," bránil se Kotleba.

Kotleba byl obžalován za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 300 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků. Každý byl na částku 1488 eur (40.300 Kč). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice. Dar byl předán v den výročí válečného slovenského státu. Tehdejší Slovenská republika, ke které se Kotleba hlásí, byla úzce spjata s nacistickým Německem.

Kotleba: "Pokládám obžalobu a líčení proti mě za vykonstruované."

"Pokládám obžalobu a líčení proti mě za vykonstruované. Dochází k selektivnímu výběru důkazů," tvrdil Kotleba. Zmíněné předávání šeků označil za akci na pomoc chudým rodinám.

Obžalovaný během prvních téměř tří hodin své závěrečné řeči značnou část proslovu nevěnoval samotnému případu. Poté, co Kotleba odmítl ustoupit od čtení návrhů zákonů, které předložila jeho strana ve sněmovně, mu soudkyně uložila pořádkovou pokutu. Proti tomuto rozhodnutí politik podal stížnost.

Kotleba již dříve během procesu řekl, že vyšetřovatel v případu účelově rozdělil sumu 1488 eur na dvě číslice 14 a 88 a že nezohlednil označení měny. Jeden z advokátů politika v závěrečné řeči zase například četl seznam běžně prodávaného zboží za cenu, která obsahuje obě zmíněné číslice. Soudkyně pak závěrečnou řeč obhájce ukončila, protože podle ní zcela vybočovala z projednávaného případu.

Zmíněné číslo 14 podle prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí." Osmička má zastupovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, se považuje za zkratku nacistického pozdravu Heil Hitler. Také předvolaný znalec u soudu dříve vypověděl, že číslice 14 se v extremistické scéně používá v rasistickém kontextu a u čísla 88 jde o zmíněný nacistický pozdrav.

Někdejší předseda Banskobystrického kraje Kotleba se stal v minulosti známým i svými protiromskými výroky a pochody proti početné romské menšině v zemi. Jeho strana LSNS se poprvé dostala do sněmovny v roce 2016. Loni na jaře slovenský nejvyšší soud odmítl návrh generálního prokurátora rozpustit LSNS, kterou prokuratura označila za extremistickou.

Loni přišel o poslanecký mandát Kotlebův stranický kolega Milan Mazurek poté, co ho slovenský nejvyšší soud pravomocně uznal vinným za protiromské výroky a uložil mu pokutu. V únorových parlamentních volbách byl Mazurek díky přednostním hlasům opět zvolen poslancem, a to z posledního místa kandidátní listiny LSNS. Ve volbách se mohl ucházet o hlasy voličů díky tomu, že zmíněnou pokutu zaplatil a jeho trest byl zahlazen.