Na košickém Luníku IX se budou stavět nové byty! Romská osada Mašličkovo zmizí!

Košické sídliště Luník IX (FOTO: Google Maps)

Zřejmě ještě letos začne v Hrebendově ulici, která je součástí košické městské části Luník IX, výstavba čtyř nových třípodlažních domů s celkem 48 byty. Po dokončení výstavby zanikne romská osada Mašličkovo. Informuje o tom server Aktuality.sk.

Marcel Šaňa, starosta košické městské části Luník IX, získal finanční prostředky nejen z Evropské unie, ale též z bank, a tak plánuje postavit čtyři domy. Chatrče na okraji Luníku IX by měly zmizet.

Nechvalně známá je především Hrebendova ulice, v níž postupně mizely paneláky asanované pro narušenou statiku. Právě na tomto uvolněném prostranství mají stát nové třípodlažní domy s celkem 48 byty. Finance umožňují odstartovat proces prostupného bydlení, na jeho konci by měl být zánik romské osady Mašličkovo v blízkosti Luníku IX. Chatrče, ve kterých se topí ledasčím, jsou v zimě často zdrojem požárů, i těch s tragickým koncem.

"Pozemky jsme koupili od města Košice za symbolické euro. Jinak bychom se ani nemohli ucházet o peníze z prostředků Evropské unie," řekl pro server Aktuality.sk starosta Marcel Šaňa. Celý projekt bude stát 2,4 milionu eur. "Pět procent poskytne naše městská část, což představuje 120 tisíc eur. Jsme už důvěryhodní partneři pro banky, takže s tímto jsme neměli problém,"dodal.

Z původních paneláků v Hrebendově stojí již poslední. "V zásadě jsem proti demolicím, každý byt na sídlišti je vzácný. Pravděpodobně ale zmizí i tento sedmipatrový panelák. Jeho obyvatelům poskytneme náhradní bydlení. Jeho asanace nebude pouze pro špatný statický stav, ale také z architektonického hlediska, nezapadl by do tohoto prostoru," uvedl starosta Luníku IX.

Projekt prostupné bydlení

Prostupné bydlení by mohlo na Luníku IX naplno probíhat až po výstavbě čtyř nových bytovek. Samospráva už za poslední roky vykonala všechny potřebné kroky, aby se mohlo začít stavět, připravila dokumentaci, povolení, jednala se správci sítí. "Nyní už jednáme se zadavatelem a věřím, že zanedlouho by se mohlo vyhlásit veřejná soutěž na dodavatele. Pokud by šlo vše dobře, byl bych rád, abychom začali stavět už letos, " přeje si Šaňa.

Samotná výstavba až po kolaudaci by měla trvat přibližně 18 měsíců. "Tehdy se dostaneme do stadia, že začneme s projektem prostupného bydlení," popisuje postup Šaňa, který už nyní dostává žádosti o ubytování v nových, ještě nepostavených, bytech. Připraven má také postup výběru a proces průběhu postupného bydlení.

Nové byty dostanou rodiny, které splní přísná kritéria a smlouvy dostanou pouze na dobu určitou. Zkoumat se bude, zda jsou obyvateli městské části, pracují, mají uhrazeny vůči městu a místní samosprávě veškeré závazky, platí pravidelně nájem, vodu a elektřinu, jak udržují svůj byt, ale i to, zda jejich děti navštěvují pravidelně školu. Teprve potom získají nový byt.

"Uvolní tak byty, které ale mají nižší standard, například tam není zajištěna celý den voda, protože je regulována. Tam přestěhujeme lidí z ještě horších bytů, kteří sice platí za byt, ale nemají uhrazeny všechny výdaje. A do jejich bytů postupně nastěhujeme lidí z Mašličkova."

A mezitím byty nižší kategorie budou zlepšovat. "Dokázali jsme to už i nyní, loni jsme od města koupili jeden panelák i s pozemkem a dva další zchátralé objekty. Opravili jsme na těchto nemovitostech střechu, zřídili výdejnu vody, odkud ji mohou čerpat i lidé z Mašličkova," uzavřel starosta Luníku IX.