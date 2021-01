Na politiky si za porušování opatření policie netroufne. Romovi dala pokutu 500 eur za překročení hranic okresu, když šel pro dřevo do kamen

Peter Pollák, ml. (FOTO: Facebook Petera Polláka, ml.)

Slovenská policie potrestala exemplární pokutou Roma Lukáše Hudáka, který kvůli zásilce dřeva na topení překročil hranice okresu. O oprávněnosti udělení pokuty pochybují někteří poslanci i ombudsmanka. Romští poslanci se chtějí na pokutu složit, pokud byla udělena oprávněně. "Politiky jako jsou Robert Fico, Marian Kotleba či Štefan Harabin dosud za shromáždění s tisícovou účastí v době zákazu shromažďování přitom policie zatím nepostihla ani eurem," reagoval na to deník Sme.sk.

Lukáš Hudák z Moldavy nad Bodvou dostal od policejní hlídky 500-eurovou pokutou s odůvodněním "porušení zákazu vycházení mimo okres". Police ho zastavila na hranici okresů Košice-okolí a Košice. Hudák si ani neuvědomil, že jde o dva různé okresy. Zákaz vycházení, který byl schválen vládou poslední den minulého roku, přitom přímo nezakazuje cestovat mimo okres. "Jsem z Moldavy nad Bodvou. Myslel jsem si, že to patří pod Košice, že to je jeden okres, nevěděl jsem, že jdu do jiného okresu, "vysvětloval redaktorovi Sme.sk Hudák. Policisté ho mohli upozornit, mohli mu nařídit, aby se vrátil nebo mu dát nižší pokutu. Okres Košice-okolí je specifický okres pro obce v okolí Košic.

Porušení momentálně platného zákazu vycházení může vyústit do vysoké pokuty. Přestože policisté mohou udělovat pokuty až do výše 1 650 eur, průměrná výše pokuty za porušování opatření v lockdowne dosahuje jen 67 eur. Zejména proto nejde lidem do hlavy, proč Hudák dostal za překročení hranice okresu tak vysokou pokutu, upozorňuje Sme.sk, chvíli si prý s policisty povídal, proč dostal až tak vysokou pokutu, na to mu policisté měli odvětit, že mu mohou dát pokutu rovnou 1 600 eur a pošlou ji na ministerstvo vnitra. Prý si má udělat splátkový kalendář, pokud peníze nemůže sehnat hned.

Na celou situaci reagoval poslanec Peter Pollák ml. na své facebookové stránce: "Podle mých informací pan Hudák... šel své rodině zajistit dřevo do kamen! ... Jdu řešit oprávněnost udělení pokuty, neboť podle mě by mělo jít o výjimku (účel pořízení si nezbytných životních potřeb). Byla li udělena neoprávněně, budu to řešit. Pokud byla oprávněná, rozhodli jsme se ji panu Hudákovi zaplatit. Všichni víme, že tyto časy jsou těžké i bez pokuty a pět set eur pro normálního občana je mnoho! Je jedno, jestli to je Rom nebo ne. Pro běžného smrtelníka je tato částka vysoká ...

Proto jsem se spolu s romskými poslanci NR SR Jarkou Vanovou, Janem Herákem a europoslancem Petrem Pollákem st. rozhodli v případě oprávněné pokuty, pomoci a uhradit ji. PS: Zda překročil okres nebo ne, je pro mě nepodstatné, Fico, Harabin a kotlebovci se po světě loudají bez roušky a lísteček o pokutě nedostanou! Běžný člověk chce být v teple a vyjde ho to dráž než kdyby topil šperky! Zlobím se, strašně, když vidím toto "rovný a rovnější". Politik, Rom, kdokoliv. Pravidla ať platí stejně. PS: Na druhé straně je vidět, že prevence ze strany policie je aktivní."

O případu se dozvěděla i veřejná ochránkyně práv Marie Pattakyová, která Hudáka informovala, že se na ni může oficiálně obrátit. I ona si myslí, že cesta za hranice okresu mohla být odůvodněna výjimkou, na základě které mohou lidé opustit domov za účelem pořízení nezbytných životních potřeb. A to podle kanceláře ombudsmanky cesta pro dřevo byla.