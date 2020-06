Na průběžnou úhradu výdajů na karanténní opatření v obci Žehra by měla slovenská vláda uvolnit 101 tisíc euro

Peter Pollák, europoslanec a člen slovenského krizového štábu, asistuje 30. května 2020 při otevírání posledního sektoru v romské osadě Žehra. Karanténní městečko zde bylo zřízeno kvůli nákaze onemocněním COVID-19. (FOTO: Repro televize Joj)

Na průběžnou úhradu výdajů v souvislosti se zajištěním karanténních opatření v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves během pandemie nového koronaviru by měla vláda uvolnit 101 060, 52 eura. Vyplývá to z návrhu na úhradu průběžných výdajů souvisejících s prováděním úkolů a opatření během mimořádné situace v marginalizovaných romských komunitách v územní působnosti Okresního úřadu Spišská Nová Ves. Slovenské m inisterstvo vnitra předložilo v pondělí návrh do meziresortního připomínkového řízení ve zrychleném řízení.



Návrh popisuje mimořádnou situaci a provádění úkolů a opatření na území obce Žehra v době od 16. března do 11. června 2020. "Průběžné náklady (vynaložené a plánované) v částce 101 060,52 eura souvisí s plněním opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR, opatření civilní ochrany obyvatelstva při řešení krizové situace během onemocnění COVID-19 a izolace marginalizovaných romských komunit, " ozřejmil resort. " Celkové výdaje obec Žehra předloží na verifikaci Okresnímu úřadu Spišská Nová Ves po odvolání mimořádné situace na území ČR, " dodal.



Karanténní opatření v romské lokalitě v Žehře v důsledku pozitivních případů nákazy novým koronavirus platily od 8. dubna, karanténu zrušily 30. května 2020. V obci identifikovali během testování v rámci akce Karusel 72 pozitivních vzorků, polovinu ze 143 nálezů, které odhalily při testování přes 9000 obyvatel z 290 romských lokalit.