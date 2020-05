Na Ukrajině zaútočili rasisté na čtyřčlennou romskou rodinu. Podpálili jí provizorní obydlí a těhotné ženě vyhrožovali znásilněním

V ukrajinském hlavním městě Kyjevě zaútočili na konci dubna 2020 dva muži na provizorní obydlí čtyřčlenné romské rodiny (FOTO: Repro Youtube video)

V ukrajinském hlavním městě Kyjevě zaútočili na konci dubna dva muži na provizorní obydlí čtyřčlenné romské rodiny. Muži vyhnali rodinu ze stanu, fyzicky napadli otce rodiny a zapálili stan. Před dvěma lety provedli podobný útok v parku Lysá Hora v Kyjevě členové ultrapravicové organizace C14. Informuje o tom Evropské centrum pro práva Romů.

Oběti útoku byli Anzhela and Ruslan (Pozn. redakce: Jména jsou změněna), kteří očekávají miminko a Ruslanovi rodiče. Rodina původně pochází ze zakarpatské oblasti a za prací jezdí do Maďarska. Do Kyjeva byli nuceni přesídlit kvůli karanténním opatřením v Maďarsku, která jim znemožňovala pracovat.

Jak uvedla dobrovolnice a komunitní pracovnice Vita Zinevich, která rodině nosila jídlo, Anzhela prosila útočníky, aby s ohledem na její těhotenství nepoužili slzný plyn. Útočníci odpověděli výhrůžkou znásilnění a útokem na jejího manžela. Zatímco členové rodiny běželi přivolat pomoc, útočníci zapálili stan a zničili veškerý majetek rodiny včetně dokladů. Zinevich uvedla, že navzdory tomu, že naproti táboru stojí vysoká budova, ze které musel být vidět stoupající kouř, nikdo z obyvatel nezavolal policii.

Policie a hasiči byli nakonec přivoláni ženou, která pracovala v blízkosti tábora. Tato žena uvedla, že v 5 hodin ráno byla požádána Ruslanem, aby zavolala policii, jelikož jeho rodina byla terčem útoku.

Místní policie uvedla, že na místo byla vyslána policejní hlídka, ale nezahájila vyšetřování, jelikož oběti na tom netrvali. Zástupce ředitele vyšetřovacího oddělení Maxim Bondarenko sdělil, že momentálně pátrají po obětech, aby s nimi sepsali prohlášení a zahájili vyšetřování. Aktuální místo pobytu rodiny není známo. Evropské centrum pro práva Romů sídlící v Budapešti se v případu angažuje a snaží se navázat kontakt s rodinou.

VIDEO