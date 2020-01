Na východním Slovensku protestovala stovka Romů proti kotlebovcům

Protestující na mítinku kotlebovců Zdroj: Michal Truban, Facebook

Podporovatelé ĽSNS i odpůrci extremismu se ve středu večer setkali v Sabinově. Během předvolebního mítinku strany přišlo nesouhlas s extremismem vyjádřit přibližně 350 Romů z okresu. Přidali se k nim i členové koalice neparlamentních stran PS/Spolu. Mítink, jak i protest se obešel bez incidentů, lidé z obou stran však na sebe vykřikovali.

Na pódiu během mítinku, na který přišlo asi 200 lidí, řečnil předseda ĽSNS Marian Kotleba, mluvčí strany Ondrej Ďurica, poslanec NR SR Ján Kecskés, jakož i bývalý poslanec NR SR Milan Mazurek. Na základě podepsaného memoranda s politickými stranami promluvil i předseda KDŽP Aliance ze Slovenska Tomáš Taraba.

"Nesouhlasíme s fašismem na Slovensku ... Nechceme fašisty ve vládě ani na Slovensku. Ve městě získali 11 procent hlasů a to je dost. My se musíme k tomu vyjádřit, nemůžeme stát a dívat se," řekl občanský aktivista Ladislav Duda a doplnil , že mezi protestujícími jsou i lidé z křesťanských organizací, kteří působí v regionu. Přiznal, že jsou na Slovensku problémové lokality, jak však zdůraznil, Romy nelze paušalizovat a poukázal na nízkou kriminalitu ve městě.

Nesouhlas s politikou ĽSNS přišlo vyjádřit i přibližně 50 lidí podporujících stranu PS-Spolu. "Přišli jsme ukázat lidem, že nenávist a populistické řeči opravdu nic nezmění. Všichni máme stejné problémy, ale pouze o tom křičet ničemu nepomůže. Je třeba mít slušnou a konstruktivní debatu, a hlavně, jak jsem řekl, nenávist opravdu nic nevyřeší," vyjádřil se lídr koalice Michal Truban.

Podle Ďurici jsou mítinky běžnou součástí jejich předvolební kampaně. "Hodně se setkáváme s občany a co se týče protestů nebo protestujících, tak to samozřejmě vnímáme a respektujeme. Každý má právo vyjádřit svůj názor, pokud je to slušně a nenarušuje tím náš řádně ohlášený a povolený mítink. Vnímáme to jako součást politického zápasu a demokracie, čili je to v pořádku, "řekl Ďurica s tím, že v jiných městech se setkali většinou s malými skupinami protestujících.

Souvislost mezi organizováním mítinku v Sabinově a tím, že se tam natáčel film Obchod na korze a byli odtud deportováni Židé, odmítl. "Za minulý rok jsme v rámci kampaně absolvovali přibližně 113 mítinků. Není to opravdu směřováno na nějaké konkrétní místa, ani se to nevztahuje ke konkrétním datem," dodal mluvčí strany.

Dnes proběhne další protest Postavme se proti nenávisti a extrémizmu v Kosicích od 16hod.