Nebyla to vzpoura, ale masakr. Biden jako první americký prezident uctil oběti masakru černochů v Tulse

Joe Biden (FOTO: repro Youtube.com)

Americký prezident Joe Biden uctil památku rasového masakru v Oklahomě – jako první prezident USA tak vzdal hold obětem tragédie, během které bylo zavražděno na tři sta černochů.

„Mí drazí Američané, to nebyla vzpoura, byl to masakr,“ zdůraznil Biden podle serveru idnes.cz o událostech, ke kterým došlo přesně před 100 lety, 31. května a 1. června 1921.

Tulský masakr byl dlouho zapomenutou událostí. Povědomí o něm v roce 2019 rozšířil seriál Watchmen. Čtvrť Greenwood v Tulse, přezdívanou „Černá Wall Street“, s prosperující a emancipovanou černosškou komunitou, zachvátila vlna násilí poté, co došlo k dosud neobjasněnému incidentu. Černošský mladík měl údajně obtěžovat bílou dívku – ta na něj však nikdy nepodala žalobu. Případ rozdmýchala senzacechitvá média, dav bílých obyvatel se shromáždil okolo policejní stanice a dožadoval se lynče domnělého pachatele.

Do konfliktu se zapojili členové Kukluxklanu, úmyslně založené požáry zničily více než 35 městských bloků a bylo zabito na tři sta černochů. Kromě střelby na zemi na ně útočníci nalétávali soukromými letadly, ze kterých stříleli a shazovali improvizované výbušniny.

V roce 1996, 75 let po události, byla v Oklahomě zřízena státní komise k vyšetření incidentu. Její závěrečná zpráva, vydaná roku 2001, mimo jiné doporučila vyplatit odškodnění přeživším a pozůstalým. Byly přijaty zákony, umožňující podporu ekonomického růstu čtvrti, vypsání stipendií pro potomky obětí masakru a postavení památníku, který byl dokončen v roce 2010.

Biden se před svým projevem na místě pogromu setkal se třemi lidmi, kteří ve čtvrti Greenwood v době masakru žili. Ti letos požádali americký Kongres o zajištění spravedlnosti a jsou stranami soudního sporu, v němž žádají stát a místní činitele o přijetí nápravných opatření, včetně fondu k odškodnění přeživších.

„Události, o nichž dnes mluvíme, se odehrály přesně před 100 lety, jsem však prvním prezidentem za 100 let, který přichází do Tulsy,“ řekl v projevu Biden. „Příliš dlouho se historie toho, co se zde odehrálo, vykládala v tichosti, byla obestřena temnotou. Když historie mlčí, ještě to neznamená, že k ní nedošlo. I když temnota může skrýt mnoho, nic nevymaže,“ dodal prezident.